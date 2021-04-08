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聯強Q1營收年增26% 創同期次高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

聯強（2347）第一季維持強勁銷售動能，首季營收為866億元，較去年成長26%，並達到同期歷史次高。

聯強表示，第一季資通訊市場需求依然相當暢旺，各類產品都有不錯的成長。其中宅經濟相關的電競／遊戲機持續熱銷，年增超過50%；智慧裝置因新品上市驅動買氣，更大幅成長135%；手機與平板在5G換機潮以及遠距商機的帶動下，有近30%的成長。此外，商用市場因政府／企業加速投資於數位轉型，成長也超過20%。惟筆電／桌機由於供貨吃緊，成長受到壓抑，僅與去年持平。

從區域角度，聯強各區域在第一季都同步成長，其中以IC元件年增59%、並創同期歷史新高，以及大陸大幅成長26%表現最佳；紐澳則是延續去年連四季創歷史新高的氣勢，第一季再創同期新高，成長14%；印尼也擺脫疫情的陰霾，年增14%並創同期新高。台灣、香港也有雙位數的成長。

展望第二季，聯強持續看好市場動能，包括政府／企業對數位轉型投資的剛性需求，新CPU、顯示卡上市帶動升級／換機潮，以及5G、WiFi 6、AIoT等新科技與應用更加成熟，都將讓IT市場持續熱絡。聯強樂觀預期第二季將可保持雙位數的年成長，並挑戰同期新高。

聯強

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