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仲夏螢光流舞 雄獅帶你參加浪漫賞螢盛會

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
全台灣賞螢的季節來囉，雄獅精選全台五大賞螢聖地推出套裝的行程。 圖/雄獅旅遊提供
全台灣賞螢的季節來囉，雄獅精選全台五大賞螢聖地推出套裝的行程。 圖/雄獅旅遊提供

每年4月至5月正逢春夏交替的季節，在百花爭鳴的春天過去後，便會迎來神秘又引人入勝的螢火蟲季，天色漸暗時漫天飛舞的火金姑便跳起求偶之舞，熠熠螢光一閃一閃亮晶晶，宛如星海般的絕佳美景，讓人不禁讚嘆眼前的視覺饗宴。雄獅旅遊（2731）為迎接這浪漫的賞螢盛宴，精選出全台五大賞螢熱門景點，依序為宜蘭三富農場、花蓮鯉魚潭、台中東勢林場、南投溪頭鹿谷、台南新化林場，配合全台各大旅遊景區、飯店住宿等資源，開創出多種賞螢特色遊程，北、中、南皆可出發，讓旅客跟著雄獅輕鬆參與這場仲夏螢光盛典。

宜蘭三富農場

三富農場生態棲地良好，是很適合螢火蟲居住的環境，為宜蘭知名賞螢地點，再加上平地方便行走，近年更是快速堀起，成為熱門的親子賞螢景點！雄獅推出【宜蘭】石斛蘭花瀑布．鮮採桑椹體驗．豬籠草果凍飲．住宿三富農場賞螢2日，每人只要2,999元起。

花蓮鯉魚潭

鯉魚潭位於花蓮縣壽豐鄉池南村鯉魚山腳下，因依傍鯉魚山而得名。周邊有著環潭步道、森林步道等多元化遊憩活動，徒步只需一小時即可走完全程。每到了螢火蟲繁殖季節，都可見到點點螢光照亮漆黑的鯉魚潭，身旁忽明忽滅，夢幻的景象增添環潭公路的美景。吸引眾多遊客前來參加此生態旅遊。雄獅推出【花蓮】鯉魚潭夜訪螢火蟲．原始山林池南森林遊樂區．燕子口景觀步道2日，每人2,399元起。

台中東勢林場

東勢林場人稱中部的陽明山，是中台灣最美麗的森林花園，位於台中縣東勢鎮東南隅之大安溪畔，是台中縣市都市近郊的桃花源，場區面積廣達２２５公頃，海拔在５００至７００公尺之間，有四季分明的森林，生態資源十分豐富，每到螢火蟲季節總是滿山繁星點點，吸引眾多旅客朝聖，是國內森林遊樂和休閒農業的示範園區。雄獅推出【高雄出發】點亮東勢最夢幻賞螢聖．大里藝術廣場宙影幻鏡．住宿台中老爺２日，每人2,999元起。

南投溪頭鹿谷

鹿谷是近年十分熱門的賞螢人氣景點，有著成千上萬的螢火蟲在溪旁不停閃爍，讓寧靜的夜色增添詩情畫意浪漫氣氛。走在充滿茶香的茶園與清幽竹林步道小徑上，螢火蟲悄悄的從兩側飛出，相當夢幻。雄獅推出【南投】遇見幸福綠光~尋找螢火蟲．杉林溪百花爭艷．澄霖沉香森林香氛館．高美溼地．入住妖怪村主題飯店2日，每人3,599元起。

台南新化林場

新化林場，隸屬國立中興大學，面積廣達378公頃，擁有台灣最大的桃花心木森林、植物與動物生態豐富，為全台三大賞螢地點之一，亦是享受森林浴、呼吸清新空氣的好地方，可觀賞螢光飛舞、聆聽蟲聲蛙鳴，探索夜間森林。雄獅推出【高雄出發】《新化林場螢光相伴》雙文化園區．新化老街‧夜間林場漫步１日，每人1,099元起。

賞螢 螢火蟲 雄獅

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