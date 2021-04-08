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芋你一同踏尋竹子湖之美 限定遊程開始報名囉

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
北市產業發展局舉辦的芋你一同踏尋竹子湖之美，限定遊程開始報名囉。 圖/北市產業發展局提供
北市產業發展局舉辦的芋你一同踏尋竹子湖之美，限定遊程開始報名囉。 圖/北市產業發展局提供

你知道竹子湖是蓬萊米的故鄉嗎？想知道海芋、繡球花是何時開始栽種在竹子湖的嗎？快來參加北市產業局與北投農會精心規劃竹子湖遊程，包含人文生態導覽與生態農園體驗半日遊，讓您親自體認更多關於竹子湖的故事。

即日起至4月25日週休假日的上午10時30分與下午2時只要到竹子湖入口停車場集合，就可免費參加2小時的人文生態導覽行程喔。於途中告訴你竹子湖蓬萊米原種田的故事，還帶你一窺日據時代的原種田辦公室，沿路行經高家祠堂與景色優美的水車寮步道、柳杉造林地到達頂湖地區。

想要一覽竹子湖熱門景點、享受風味餐與採海芋體驗，那就不能錯過北投區農會舉辦的生態農園體驗半日遊，可選擇週二的恬靜自然頂湖遊程或週四的熱鬧豐富海芋大道遊程，只要500元讓您一次搞定吃喝玩樂，瞭解竹子湖生態人文故事、採海芋或送繡球花、綠色植物苔球或創意植物擺飾DIY及享受下午茶或特色桌餐（含保險，滿十人成行），把竹子湖的自然與美麗帶回家。

北市產業發展局局長林崇傑表示，竹子湖從早期種植蓬萊米、高冷蔬菜等農業生產型態，經過不斷輔導轉型，結合在地花卉等產業與自然、人文資源發展最具觀光的休閒農業，成為臺北市第三個休閒農業區。海芋的賞花期間到5月，緊接著由繡球花接力綻放至6月，歡迎大家攜家帶眷來竹子湖一遊，輕鬆體驗農村的自然與悠閒氣氛。

更多關於「2021竹子湖海芋季及繡球花季」的最新資訊，請鎖定北市產業局官網（http://www.doed.gov.taipei/）或產業局Facebook粉絲專頁「臺北市產業局－臺北饗樂趣」（https://www.facebook.com/doed.taipei/），花季交通資訊請參閱網址（https://reurl.cc/5lkvOV）。

生態 農業

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