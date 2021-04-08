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美廉社將與外送平台合作預計4月底上線 生鮮蔬果也配

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

三商家購（2945）旗下美廉社預計在4月啟動外送計畫，三商家購總經理邱光隆表示，目前還沒有正式簽約，還在針對三家業者做最後的評估，初期將測試30家店，幾乎全品項都會導入，預計4月底上線。

邱光隆表示，做外送最大的挑戰是怕線下客人買不到庫存，因為美廉社的店型比較小，所以必須把量抓好，抓不好寧願不要做。評估要和哪家業者合作的標準除了各家開出的條件，另一個是需要彈性，主要是不希望因為線上生意影響線下客人。舉例來說，假設一家店業績做10萬，其中40%變成線上業績，而不是額外增加，這是實體通路商最不樂見的結果。

不過，美廉社目前物流供應鏈的水平比較高，這也是美廉社敢開始與外送平台合作的原因。邱光隆表示，現在的物流是每天配送，比較不會有缺貨問題，但是空間的問題還是需要克服，各品項中以牛奶最挑戰，牛奶每個品項在店內就只有幾瓶，只要被線上客人買走，線下客人就買不到，美廉社的客人幾乎都是在下班時間才會來，萬一早上就被線上買走，擔心無法再補第二趟。所以內部會先測試，若真有這樣的需求，需要再跟物流商談是否「一天兩配」。

美廉社目前乾貨的物流是內部自己配送，物流中心在桃園觀音，冷藏低溫的則在林口，是一家第三方合作夥伴，已合作10餘年。

在外送品項上，邱光隆表示，不僅乾貨，肉類、蔬菜等生鮮項目也都會加入配送行列。美廉社目前有販售生鮮肉類的家數達50家，有販售蔬菜的有300家，在社區裡面的需求都還蠻大的。

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