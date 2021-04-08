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房價更難跌！Q1推案減三成 專家嘆房市被補血

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
今年首季北台灣推案大減。記者游智文／攝影
今年首季北台灣推案大減。記者游智文／攝影

市調單位統計，今年首季北台灣推案大減，Q1推案量約2,359億，季減1,106億、31％；與去年同期相比，也減少461億、16％。

住展雜誌研發長何世昌表示，這二年北台推案量一直在高檔，若再持續二、三年爆量，市場會因供過於求而反轉急墜，如今因房地合一稅讓供給量縮，7月新制上路後恐會出現供給緊俏的狀況，反而容易助漲房價，房市意外被「補血」，建商好時光恐怕還沒結束。

北台灣各縣市，以桃園市衰退幅度最為劇烈，Q1推案量近444億元，比去年同期大減200餘億元，年減幅高達34%。

何世昌指出，桃園推案量大減，主要是青埔特區、A7兩大重劃區Q1推案熄火，尤其是A7，首季案量僅剩約10億元，創下A7開發以來單季新低量。

大台北地區推案量也連袂下滑。北市Q1蛋黃區推案一片沉寂，僅南港區供給量近300億元較多，全市Q1推案量約647億元，年減約200億元。

新北市首季推案量不到900億元，年減幅近一成。首季推案集中在三重二疏洪道和新店央北重劃區，這兩大重劃區推案量總合逾500億元，占新北市Q1總案量一半以上。觀察大台北Q1房市，北市推案多在蛋白區，新北市則集中於重劃區，舊市區建案還在拔草測風向。

宜蘭、基隆與新竹地區，今年Q1推案量都呈現正成長。不過，基隆、宜蘭兩地主要是基期低，新竹推案量逆勢增加，原因是去年Q4竹縣禁止紅單買賣，各大重劃區指標案成為官方聯合稽查的目標，導致部份建案延後至Q1推出。

何世昌表示，雖然Q1北台灣新建案供給量縮，但籌備中的建案再延有限，遲早得推出，預期Q2將會爆量演出。不過，房地合一稅新制將預售屋納入課稅範圍，可能逐漸降低建商推預售屋意願，長線來看預售屋供給量將因此而減少。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

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