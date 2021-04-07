限時5天 大同3C黃金週酬賓盛典開打

大同（2371）旗下的大同3C自4月8日至4月12日止，舉行大同3C黃金週酬賓盛典限時5天全台開跑，除每日限量排隊商品之外，活動期間消費滿千即可參加抽獎，消費滿1,000元可獲得1組抽獎序號、滿3,000元得2組抽獎序號、滿5,000元得3組抽獎序號，買越多中獎機會越大。

大同3C指出，獎項包含國際日製變頻五門冰箱、國際變頻洗衣機、SHARP吸塵器、Honeywell空氣清淨機等百樣家電豪禮。限時5日，集結多品牌家電限時限量優惠，除了幫消費者精打細算之外，更有機會抽中家電豪禮，買到賺到、省錢超有感。

其中，生活必需品 貼心為消費者備好好，大同3C強調，黃金週期間會員全館消費不限金額即可以39元加購抽取式衛生紙一串(6包/100抽)(每名會員限購乙次)。此外，會員消費滿額加碼再送Gold物幣，Gold物幣於一年內黃金週期間可全額折抵消費。

限時5天 每日限量排隊商品方面，大同3C指出，各大品牌家電優惠盡出 獨家好禮超吸睛，限量排隊商品首推大同42型液晶顯示器(TA-4200A)，三年全機保固，黃金週限定價6,888元，全台限量300台；義大利百年品牌BIALETTI黑珍珠30cm不沾導磁平底炒鍋(OE6PA30-TWFB)，黃金週限定價只要199元，全台各門市限量10個，售完為止。

4/9限量排隊商品首推國際牌11KG洗衣機(NA-110EB-W)，台灣製造，5年馬達保固，黃金週下殺86折起，再享好禮三重送(時尚運動提袋、強化麵碗3入組、多功能吸濕毯)(數量有限送完為止)，全台限量200台；大同16吋DC電扇(TF-L16DLE)，DC直流變頻更省電，黃金週限定價1,990元，全台限量100台。