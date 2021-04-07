東元父子形成對決態勢 市場盛傳布局徵求委託書戰火

東元（1504）5月25日股東會全面改選改選董事、推舉新任董事長一戰，黃家父子黃茂雄與黃育仁形成對決態勢；市場盛傳，雙方已開始布局徵求股東委託書的戰火，尋求有一成以上的散戶股東支持。

目前市場預估，黃茂雄 (老黃)陣營掌握股數約35%、黃育仁(小黃)約20%，雖然老黃暫居優勢，不過，小黃頻頻放話改革東元，後勢不能小覷。

東元發言體系今(7)日表示，4月16日是公告徵求的最後期限；4月22日是開會通知的寄發期限，寄發後即可開始徵求委託書。

黃育仁核心幕僚則指出，對外的揣測不予評論。已提出聚焦東元3.0計畫、股東會提案、推舉的七席董事候選人名單，有自主的看法和決心，要爭取的不只是散戶，其實要爭取的是所有股東的支持。

據了解，黃茂雄與黃育仁分別開始布局徵求股東委託書，其中老黃擬透過長龍會議顧問公司徵求委託書；小黃擬以菱光科技（8249）和東友科技（5438）為徵求人，透過元大證券徵求委託書，尋求股東支持。

分析師評估，後續的外資持股約20%、公部門基金持股5%，以及持股比重約一成以上的散戶股東，將成為決定東元下屆新任董事的關鍵三股力量，成為東元公司派、黃育仁改革派必爭的關鍵來源。

東元以黃茂雄為首的公司派，日前攜手董事會聯合大股東寶佳集團和華新麗華，在3月31日共推足額11名董事候選人，相關名單已於4月2日公告，市場推估黃茂雄和董事會至少掌握40%持股比重支持。這也是公司派提名11席有勝算的要因。

長龍會議顧問公司指出，目前還未收到東元的徵求人名單，要等到確定人選之後，才會透過全省的據點去收購委託書，並標明支持的人選。至於股東會禮品以公司公告的為主，以每千股為單位才能領取禮品，不足千股則不能領取。

東元指出，今年股東會的紀念品已經出爐，為比照去年的摩斯、樂雅樂的餐飲兌換卡。