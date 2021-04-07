東元董事改選在超額提名下 延燒到股東會當日才見真章

東元（1504）黃茂雄、黃育仁父子因路線不同演變為經營權爭奪戰，黃茂雄為首的公司派提名滿額的11席董事人選，相對的，以改革派自居的黃育仁也提名超過半數、七席董事人選，在超額、高張力的人選提名策略下，市場人士認為，今年東元的董事、董事長選戰，恐怕一直會延燒到股東會當日，才會見真章。

股市分析師表示，經營權之戰，往往是炮口對外，一致攘外，但東元今年經營權爭霸戰這齣戲，則是罕見的父子因路線不合之爭演變為對打，市場上並戲稱為「網內互打、免費。」

挑戰者往往以批評現任經營者經營績效不彰，提出更有效率、符合投資人期待的成績來贏得選票，這也是黃育仁頻頻透過媒體作為窗口，訴求自己的改革理想。

相對的，公司派則以穩健的風格應戰，提出現有的績效、股利，跨入電動車動力系統等成果來爭取支持。尤以，黃茂雄已整合寶佳、華新（1605）兩大股東高達34%的持股，加上公司派持股約一成，要保住今年的經營權不變天，應該不是難事。

黃育仁也深知要打贏這場選戰很不容易、很辛苦，但他的改革理想奮往直前、不退縮，在東元公司派未公布董事候選人之前，持股5.3%的最大外資股東Silchester，就率先表態支持黃育仁，為該陣營打了一劑強心針。

目前外資法人持有東元股權比重約25%，扣除5.3%，尚有近二成外資持股，是否會倒戈轉向相挺黃育仁，成為東元全面改選董事的重要「隱形推手」。

此外，東元創始股東加上「東元阿嬤」偕林明穱，合計持股比重約10%；黃育仁透過菱光（8249）持有東元股權約2.63%，加上外資Silchester表態，至少掌握近二成的股權支持。

分析師認為，目前看來，雖然最終黃育仁未能如願拿下提名的七席董事，但至少掌握二至三席則是保守席次，若能爭取更多的散戶支持，及仍有二成外資的相挺，形勢還是很有利。況且，黃育仁現年才53歲，經過今年的選戰洗禮之後，對於布局下一屆董事長大位，依然有很高的勝算。