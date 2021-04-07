千禧之愛健康基金會聯手統一超 找尋「我的健康色」

千禧之愛健康基金會今（7）日聯手公益夥伴統一超商（2912）與統一企業，於7-ELEVEN門市及線上共同推出「我的餐盤 我的健康色」活動，提醒民眾要均衡飲食並認識六大類食物的營養功能，也同步公開六支公益廣告。

千禧之愛健康基金會執行長陳欣勵表示，「我的餐盤 我的健康色」活動概念源自於衛生福利部國民健康署的「我的餐盤」均衡飲食圖像。根據102~105年國民營養狀況變遷調查顯示，我國成年人於乳品、蔬菜、水果、堅果種子類四項攝取嚴重不足，可見有極高比例國人飲食不均衡。

另外長者營養不夠也會加速衰弱，許多高齡醫學及營養專家都指出，65歲以上對蛋白質需求量更大，攝取不足將使長者籠罩在肌少症帶來的跌倒及失能威脅中。

因此這次千禧之愛將「我的餐盤」圖像中六大類食物的底色結合該類別的營養功能，化為六個健康色：「能量黃」(全穀雜糧類)、「增肌紅」(豆魚蛋肉類)、「順暢綠」(蔬菜類)、「光采橘」(水果類)、「骨懂藍」(乳品類)、「護心棕」(堅果種子類)，然後再透過千禧之愛健康基金會臉書的飲食心理測驗，讓民眾回想自己平時總忽略或少吃哪一類食物，找出屬於自己的「健康色」，進而提醒自己平時應多加強攝取該類食物。

統一超商（2912）也自4月7日起兩週響應活動，於7-ELEVEN鮮食區、鮮乳區幫民眾標示出健康色代表食物及建議攝取量。完成上述飲食心理測驗的民眾也還可抽7-ELEVEN健康色推薦商品免費兌換券，獎項涵蓋低卡便當、雞胸肉、沙拉、水果、鮮奶等五大類。

另千禧之愛此次邀請知名超馬選手林義傑、最帥女排隊長陳菀婷、統一獅隊球星唐肇廷、迴旋鞍馬王子李智凱、空手道小清新文姿云五位傑出運動員一起跨界代言，可說是史上頭一遭。