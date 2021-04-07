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台中烏日高鐵站逾4500坪地 以每坪96萬新高價標脫

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

台中市政府今（7）日標售水湳經貿園區、烏日高鐵站土地，拿下台中烏日高鐵站對面28地號之4,584坪土地的達麗建設（6177），此次與白天鵝建設連手，以每坪土地新高價96.4萬元搶下該案。

達麗建設執行副總梁景清表示，過去幾次連番投標，卻多以第二順位敗陣，此次公司展現勢在必得決心、以44.2億元高價搶下，並同步布局2026年業績，規劃在明年第2季推出總銷高達150億元、總戶數達1,200多戶之新案。

梁景清指出，該案將鎖定首購、首換族，推出20~40多坪中小坪數產品，將打造地上24樓、地下4樓之多棟住宅大樓，每坪推案價可能在35萬元之上。

他強調，由於該地特殊性高，加上今年農曆年前公司所推總銷90億元新案「創世紀」至今熱銷逾八成，顯示這一波台中剛性需求非常強，才會砸重金獵地。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，本次釋出的烏日高鐵商業區土地，與高鐵站近在咫尺，且兩塊土地均逾4000坪，可享大規模開發獎勵，加上高鐵商業區對進駐業種的限制較為寬鬆，對業者而言深具開發彈性；更重要的是，近來烏日高鐵站區三鐵共構的格局底定，在捷運試營運期間，高鐵台中站單日最高就有近兩萬人次的旅運量，可見伴隨捷運通車，烏日高鐵站區將充滿商機，遂吸引業者積極插旗卡位。

陳定中分析，雖說台中本次土地標售開出亮麗紅盤，但仍不免受政府打炒房影響，主因央行嚴管建商的土建融及餘屋貸款，讓中小型建商不易取得購地資金，因此本次參與標售的建商，大多為口袋深沉的大型建商，包括達麗、總太、華建等上市櫃業者，倘若官方持續管制建商融資，未來土地交易由大型建商獨舞的情況，可能還會更加明顯。

台中市地政局今(7)日辦理區段徵收區配餘地標售開標，本次土地標售共釋出22筆標的，合計總面積逾2.2萬坪，總底價達158.6億元，規模之大為台中歷來僅見，結果吸引43封標單競逐，計有41封有效標單，最終標脫水湳8筆、烏日3筆共11筆土地，標脫率五成，整體溢價率高達56.4%，一口氣讓市庫進帳206.7億元！

本次標售也同時刷新了水湳和烏日的土地交易單總價紀錄！水湳經貿園區文商段79地號土地，一舉衝出約72億元天價，溢價率74.3%，換算每坪土地成交單價高達280萬元，不僅是本次標售的溢價率最高，更空降水湳經貿園區有史以來的土地交易單總價雙冠王！

同樣創高價的還有烏日新高鐵段28地號商業區土地，該筆土地以約44.2億售出，換算每坪土地成交單價逾96萬元，由達麗建設得標，締造烏日土地單總價新猷！一旁的新高鐵段31地號土地表現同樣精彩，共吸引9封標單搶購，為本次標售的人氣王，結果以約39億標脫，換算每坪土地成交單價亦達91.5萬元。

高鐵 建商

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