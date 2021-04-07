「華固碧湖天」入帳 華固3月營收激增五倍
華固建設（2548）3月營收在「華固碧湖天」啟動完工入帳下，推升單月營收衝上9.72億元，較去年同期大增約五倍；華固建設指出，今年除了住宅案完工入帳外，還有兩大廠辦案將在下半年完工，若後續順利去化，將有助於今年營運持續維持高檔。
華固建設3月在總銷約20億元的住宅案「華固碧湖天」開始交屋入帳，加上「華固天鑄」三戶成屋交屋挹注營運之下，推升單月營收達9.72億元，較去年同期1.62億元激增五倍；累計公司首季營收達11.5億元、年增12.8%。
另外，華固建設今年下半年將有兩大台北市廠辦案完工，其中內湖五期、總銷36億元的「華固智富中心」預計第2季拿使照、第3季完工，士林科技園區、總銷約42億元「華固創富中心一期」則將接棒第3季拿使照、第4季落成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言