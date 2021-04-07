「華固碧湖天」入帳 華固3月營收激增五倍

當看診民眾把網紅影片、LINE群組上的偏方當聖旨，正是醫療行銷人員切入的最佳機會，只要在工具與資訊2方面適時強化，就能善用大眾對醫療保健題材的興趣、擴散欲，讓診所聲量、行銷效益放大再放大……

2021-04-07 09:35