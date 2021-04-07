快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

「華固碧湖天」入帳 華固3月營收激增五倍

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

華固建設（2548）3月營收在「華固碧湖天」啟動完工入帳下，推升單月營收衝上9.72億元，較去年同期大增約五倍；華固建設指出，今年除了住宅案完工入帳外，還有兩大廠辦案將在下半年完工，若後續順利去化，將有助於今年營運持續維持高檔。

華固建設3月在總銷約20億元的住宅案「華固碧湖天」開始交屋入帳，加上「華固天鑄」三戶成屋交屋挹注營運之下，推升單月營收達9.72億元，較去年同期1.62億元激增五倍；累計公司首季營收達11.5億元、年增12.8%。

另外，華固建設今年下半年將有兩大台北市廠辦案完工，其中內湖五期、總銷36億元的「華固智富中心」預計第2季拿使照、第3季完工，士林科技園區、總銷約42億元「華固創富中心一期」則將接棒第3季拿使照、第4季落成。

華固 營收

延伸閱讀

太魯閣號車事檢察長俞秀端帶隊辦案 蔡清祥：最好典範

京城銀Q1每股賺2.17元

中信銀 強打社群購物Pay

資金匯回投資 退稅四步驟

相關新聞

比臉大的麵包一上架就搶光！全聯「烘焙魔力」吸引婆媽客

烘焙市場商機600億元，在疫情重創食品業之下，仍逆勢成長，各大通路垂涎，紛紛祭出絕招搶大餅，全聯也加入戰局，起步晚的它，要如何追擊？

偏方當聖旨！醫療行銷如何扭轉偏方之亂？

當看診民眾把網紅影片、LINE群組上的偏方當聖旨，正是醫療行銷人員切入的最佳機會，只要在工具與資訊2方面適時強化，就能善用大眾對醫療保健題材的興趣、擴散欲，讓診所聲量、行銷效益放大再放大……

星巴克這品項賣到缺貨！供應商被消費者「喝到申請上市」 連歐普拉都入股

有乳糖不耐症，又想來杯拿鐵咖啡？這時，把牛奶換成燕麥奶，或許是個值得考慮的選項。

新東陽ｘTOYOTA 國道服務區中熱美免費請你喝

近期天氣越來越暖和，是很適合出遊的季節，許多民眾都開始規劃旅遊行程，新東陽在所經營的國道關西、西湖、清水及南投等四個服務...

攜手Tomod’s　美廉社首開藥妝複合店

三商家購旗下超市通路美廉社調整開發展店策略，打造全新複合店型，攜手藥妝通路Tomod’s，融合「家庭」及「個人」的多重需...

全家續推友善食光 將導入時控條碼技術於生鮮蔬果品項

全家（5903）推出升級版的友善食光2.0，於會員APP獨創「友善地圖」，消費者透過「即時定位」、「收藏店舖」、「單品搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。