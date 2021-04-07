疫情帶動需求 圓點3月營收2.58億元、年增795.35%

圓點奈米今(7)日公告3月營收2.58億元，年增795.35%，累積今年1-3月營收7.65億元，年增1,308.7%。圓點表示，主要受到客戶需求增加，帶動三月營收向上翻揚。預計今年第一季將產能擴大逾一倍，以解決產能瓶頸問題，目前也正與大廠洽談中，不排除與國外診斷大廠合作代工。

圓點目前在手訂單量已滿載至第三季，已於林口建置新廠，產能為原有產能兩倍，最快可於農曆年後投產，法人認為，圓點2021年將持續營收動能向上。

圓點表示，因應各國檢測需求，公司陸續接獲國際領導大廠及各國政府的長期穩定訂單，包括韓國前三大檢測公司之一採購合約、全球最大檢測公司的儀器與試劑訂單及未來的擴大合作。至於政府標案方面，取得包括奧地利、阿拉伯聯合大公國、巴西、巴基斯坦、斯里蘭卡，以及近期新增的迦納政府等標案。

圓點指出，隨著各國逐步解封的趨勢，於商業行為、民間活動所增加的檢測需求，以及最重要的邊境防疫上，預期肺炎衍生的防疫檢測需求仍然強勁，訂單成長仍值得期待。

圓點奈米表示，雖然疫苗陸續開始施打，但邊境仍要使用檢測試劑，目前訂單能見度已看至第3季，為滿足訂單需求，已啟動擴產，總月產能可達千萬劑。

圓點奈米指出，除持續檢測試劑外，近期也陸續開發其他檢測產品，包括癌症、腫瘤篩檢、產前胎兒篩檢萃取試劑、全血 RNA 萃取試劑等新產品均預計今年量產上市。法人看好，圓點奈米訂單能見度高，加上新產能加入下，全年營收將以倍數增長。