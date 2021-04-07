達亞不受產品更改設計遞延出貨 下半年營運回升

達亞（6762）今(7)日舉行法人說明會，總經理許雅雯表示，旗下腸胃管腔吻合器與婦產科微創手術器材第三季恢復正常出貨，加上新客戶國際大廠亞培(Abbott)心血管醫材訂單可望貢獻下半年營收，預估第三、四季回到正成長，全年營收穩定向上。

許雅雯表示，經過今年調整產品設計，旗下重點產品將於明後年放量出貨，2022、2023年成長幅度將會相當大！達亞擅長高難度醫材塑膠零組件的「模具製造」與「射出成型」，客戶涵蓋全球80家醫材大廠與新創公司，近期更與新客戶國際大廠亞培完成產品開發合約，將生產植入性心血管相關產品，預計6月開始有模具收入，後續營收貢獻有望逐步放大。

副總經理魏鴻文指出，雖然第二季腸胃管腔吻合器暫停出貨，但全年營收將持平或溫和成長，看好第三、四季業績將逐季回溫。展望今年，成長動能看三箭，第一箭是嬌生集團旗下Ethicon腸胃管腔吻合器，因疫情影響地延至第三季恢復正常出貨；第二箭是PROCEPT BioRobotics的手術機器人，預估今年第三季可量產；第三箭則是糖尿病胰島素注射(人工胰臟)的Bigfoot最快第一季拿到FDA認證，第三季可望量產出貨。

許雅雯解釋，達亞腸胃管腔吻合器自2018年第4季量產以來，已出貨16件產品，去年占整體營收比重約2成，不過自去年5月開始，空運價格調漲3倍，經與客戶討論後改由海運運貨，不料去年10月底發現產品在船艙高溫運送下，儀器塑料膨脹變形，第2季緊急暫停出貨，調整產品設計大小，最快7月重新取得醫材認證後，第3季恢復出貨。

此外，許雅雯也指出，為了應配客戶成長，達亞也有新的擴廠規劃，並於2023年投入手術機器人相關產品生產。新廠設備和空間為現有廠房五倍大，產能至少為現有的五倍，營收可望上看100億元。