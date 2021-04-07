台南市首季不動產交易統計 建物買賣移轉棟數年增6%

台南市第1季不動產交易統計出爐，本季土地移轉14,970筆，建物買賣移轉5,525棟，與前一季（109年10至12月）相較，土地交易筆數減少1277筆，減幅為7.86%；建物交易棟數減少656棟，減幅為10.61%。本季因政府為遏止少數投資客炒作房市，央行祭出多項打炒房措施，造成市場買氣出現部分觀望，本季土地及建物成交量同步下跌。

但與去年第1季土地移轉13,090筆、建物移轉5,212棟相較，土地買賣移轉筆數年增14.36%，建物買賣移轉棟數年增6.01%，整體交易量則仍為上升。

台南市長黃偉哲表示，近期大台南地區重大建設持續推動，南科台積電設廠、沙崙智慧綠能科學城、工研院、中研院與三井outlet等單位廠商陸續進駐，就業需求增加，產業發展後市可期；市府亦積極推動只租不售社會公宅，提供低於市價租金、優良居住環境之公宅，以維護居住正義，讓台南市的房市呈現良性發展。

地政局長陳淑美表示，本季雖新冠肺炎疫情逐漸趨緩，惟中央銀行持續針對房市信用管制措施祭出4大限令，包含對公司法人、自然人購置住宅貸款、購地貸款與餘屋貸款進行成數限制，讓民眾觀望心態明顯增加，本季整體交易量下降，但與去年第1季相比，土地、建物交易量仍呈增加趨勢，顯現本市整體發展前景仍受民眾肯定。

陳淑美局長進一步表示，本季各行政區房屋交易量前5名依序為永康區849棟、東區563棟、安平區514棟、安南區513棟、北區422棟，該5個行政區囊括去年至今年第1季前五名，其中永康區成交量更長達9季維持全市最高，反映本市重大開發區如鹽行國中區段徵收、永康物流市地重劃區、永康砲校區段徵收區、大橋重劃區、九份子重劃區等開發區受惠於公共設施完善及便捷交通網路，並鄰近南科就業人口居住需求下，民眾對於本市優質居住環境仍深具信心。

整體而言，本季仍受央行信用管制措施、預告實施實價登錄2.0版、房地合一稅納入預售屋移轉以及短期交易課予重稅拉長到五年等改革措施影響，建物交易趨於保守，但整體不動產市場仍朝理性、穩建發展。