智伸科3月營收8.22億元 創歷史新高

智伸科（4551）3月合併營收為8億2,244萬元，較上月合併營收成長21.8％、較去年同期成長48.8％，累計2021年1至3月合併營收達22億6,228萬元，較去年同期成長44.6％。

智伸科表示，隨著汽車產業加速朝向電動化的技術進程，推進主要客戶持續加大對於新能源車等關鍵零組件的需求，再加上傳統燃油車亦追求引擎效能提升及節能減碳，雙雙皆帶動新車應用旗下包括汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎(Gasoline Direct injection,GDI)、傳動系統AT/CVT/DCT滲透率提升，創造公司出貨表現暢旺，挹注3月營收在工作天數恢復下，繳出月增21.82％、年增48.78％的亮眼成績單。

智伸科亦持續發揮合併旭申之綜效，智伸科身為特斯拉散熱相關零組件全球供應業者，且目前與多家品牌車廠之電動車、新能源車的動力及傳動系統等相關開發關鍵零組件，將憑著高度競爭力，積極擴增更多客戶共同合作開發關鍵零組件之訂單需求，貢獻智伸科未來整體營運成長動能。

第2季向為清明假期、五一長假等工作天數較少對營收表現的干擾，然受惠於疫苗開始施打後，全球疫情有機會趨於穩定，加上各國政府仍持續通過加碼紓困案推動經濟復甦，將有助於新車銷售市場的成長動能持續熱轉，創造智伸科旗下汽車事業部保持良好的訂單能見度，以目前主要客戶的拉貨力道來看，今年上半年產能稼動率有機會站穩高水位，隨著主要客戶需求持續加大，將對公司今年第2季營運產生相當正面的助力。