快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

智伸科3月營收8.22億元 創歷史新高

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

智伸科（4551）3月合併營收為8億2,244萬元，較上月合併營收成長21.8％、較去年同期成長48.8％，累計2021年1至3月合併營收達22億6,228萬元，較去年同期成長44.6％。

智伸科表示，隨著汽車產業加速朝向電動化的技術進程，推進主要客戶持續加大對於新能源車等關鍵零組件的需求，再加上傳統燃油車亦追求引擎效能提升及節能減碳，雙雙皆帶動新車應用旗下包括汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎(Gasoline Direct injection,GDI)、傳動系統AT/CVT/DCT滲透率提升，創造公司出貨表現暢旺，挹注3月營收在工作天數恢復下，繳出月增21.82％、年增48.78％的亮眼成績單。

智伸科亦持續發揮合併旭申之綜效，智伸科身為特斯拉散熱相關零組件全球供應業者，且目前與多家品牌車廠之電動車、新能源車的動力及傳動系統等相關開發關鍵零組件，將憑著高度競爭力，積極擴增更多客戶共同合作開發關鍵零組件之訂單需求，貢獻智伸科未來整體營運成長動能。

第2季向為清明假期、五一長假等工作天數較少對營收表現的干擾，然受惠於疫苗開始施打後，全球疫情有機會趨於穩定，加上各國政府仍持續通過加碼紓困案推動經濟復甦，將有助於新車銷售市場的成長動能持續熱轉，創造智伸科旗下汽車事業部保持良好的訂單能見度，以目前主要客戶的拉貨力道來看，今年上半年產能稼動率有機會站穩高水位，隨著主要客戶需求持續加大，將對公司今年第2季營運產生相當正面的助力。

智伸科 營收

延伸閱讀

亞德客-KY首季營收飆新高 外資目標價上調至1,450元

台股創新高 外資大買台積

全民權證／力山 押中長天期

鮮活營收強彈138% 同期新高

相關新聞

比臉大的麵包一上架就搶光！全聯「烘焙魔力」吸引婆媽客

烘焙市場商機600億元，在疫情重創食品業之下，仍逆勢成長，各大通路垂涎，紛紛祭出絕招搶大餅，全聯也加入戰局，起步晚的它，要如何追擊？

偏方當聖旨！醫療行銷如何扭轉偏方之亂？

當看診民眾把網紅影片、LINE群組上的偏方當聖旨，正是醫療行銷人員切入的最佳機會，只要在工具與資訊2方面適時強化，就能善用大眾對醫療保健題材的興趣、擴散欲，讓診所聲量、行銷效益放大再放大……

星巴克這品項賣到缺貨！供應商被消費者「喝到申請上市」 連歐普拉都入股

有乳糖不耐症，又想來杯拿鐵咖啡？這時，把牛奶換成燕麥奶，或許是個值得考慮的選項。

新東陽ｘTOYOTA 國道服務區中熱美免費請你喝

近期天氣越來越暖和，是很適合出遊的季節，許多民眾都開始規劃旅遊行程，新東陽在所經營的國道關西、西湖、清水及南投等四個服務...

攜手Tomod’s　美廉社首開藥妝複合店

三商家購旗下超市通路美廉社調整開發展店策略，打造全新複合店型，攜手藥妝通路Tomod’s，融合「家庭」及「個人」的多重需...

全家續推友善食光 將導入時控條碼技術於生鮮蔬果品項

全家（5903）推出升級版的友善食光2.0，於會員APP獨創「友善地圖」，消費者透過「即時定位」、「收藏店舖」、「單品搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。