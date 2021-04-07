陳睿謙接任東林科技新任董事長 新增汽車科技事業

上櫃LED廠東林科技公司（3609）於今 ( 7 )日董事會推選陳睿謙為新任董事長，由於陳睿謙多年經營德國頂級Brabus等改裝品牌「客製化成車（Complete car）」進口銷售，對品牌經營的成功經驗、及對顧客用心服務的口碑，獲得董事會支持推選為東林科技新任董事長。

陳睿謙表示，進駐東林科技之後，除了對東林的現有產品項目，如高效率電子安定器、變壓器、LED照明及控制系統等積極研發、推廣外；同時計劃在適當時機新增東林公司營業項目，成立汽車科技本部，以三一國際現有的基礎及實績，深耕佈局，增加服務據點及業務，並且積極經營亞洲等海外市場外； 未來更以成為各大德國改裝品牌汽車科技產品的全球供應鏈為目標，積極導入在台設廠，目標是成為「亞洲最大客製化成車（Complete car）及所代理品牌電動車成車」的銷售及服務改裝車廠。 陳睿謙也特別強調，就任董事長後會持續擴展公司業務，並以努力提升營運績效，確保所有股東的最大利益為目標，展現永續經營的決心。

陳睿謙自2015年自行創立三一國際公司，陸續引進國際知名頂級改裝品牌，含括德系 Brabus、Techart、AC Schnizter、Startech、Novitec、ABT等世界頂級六大精品汽車改裝品牌、以及英系Morgan汽車，成為各大品牌在台灣的總代理，年營業額新台幣5億元，其中「客製化成車（Complete car）」進口銷售約佔營業比重80 %，改裝及售後保養約佔20%。

三一國際基於德國造車工藝與理念，將眾所周知的德系、歐系各品牌高性能豪華車款原本已臻完美的性能與豪奢程度進一步升級優化，將嚴苛的德國汽車科技標準導入台灣，遵循德國汽車改裝廠協會VDAT（Verband Der Automobil Tuner）所訂定的規範，在絕對安全的本質下提升車輛性能，例如將馬力從600匹提升到900匹、極速250km/h提高達350km/h，同時兼顧油耗經濟性並符合廢氣排放法規。