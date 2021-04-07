快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭計程車偏好設定放空寧靜 一鍵就可搞定

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
只要開啟「好好休息」乘車偏好，即可讓搭乘LINE TAXI成為忙碌日常中舒適自在的休息時間。　圖／LINE TAXI提供
只要開啟「好好休息」乘車偏好，即可讓搭乘LINE TAXI成為忙碌日常中舒適自在的休息時間。　圖／LINE TAXI提供

LINE TAXI自今（7）日起，釋出新的乘車偏好設定「好好休息」，只要上車前在個人設定中一鍵開啟「好好休息，放空模式」或「好好休息，寧靜模式」，司機端也會收到，讓搭乘LINE TAXI成為忙碌日常中稍微喘口氣、舒適自在的休息時間。

LINE TAXI希望打造「最友善的叫車平台」，也因此極為重視乘客意見反饋，這次主打「好好休息」的訴求，就是根據今年3月所執行的「乘車習慣調查」，短短三日就募集超過2萬份問卷熱情回饋，有趣的觀察像是有31.1%的人搭車時選擇「放空看窗外」，33.2%的乘客認為計程車是「疲憊時的充電站」等等。可知計程車不僅是都市移動的便利選擇，更成為許多人短暫休憩的避風港。

呼應這次「好好休息」的貼心動員，400台LINE TAXI同步換上全新識別外觀，於雙北地區正式上路，並加碼祭出4月份「好好休息」折扣包，七大活動超有感不只大方送出乘車金，還可下載全新免費貼圖。從貼心功能到實質優惠，LINE TAXI全面力挺認真努力的每一位乘客。

為了提供更貼心的乘車體驗，LINE TAXI於2021年3月在官方帳號中展開「乘車習慣調查」，在有效回收超過2萬份問卷中，關於「搭車的主要原因」，最多人選擇的就是「不想走路就是累」(20.9%)、「不想吹風淋雨」(17.7%)、「無大眾運輸時段」(16.8%)為三大搭車主要原因。

至於「搭車最常做的事」，意料之外居然不是滑手機，最多人選擇「放空看窗外」(31.1%)，其次是「閉目養神」(16.2%)、「思考人生」(12.5%)。此外，更有超過三分之一的受訪者認為計程車已成為忙碌生活中「遮風避雨的小屋」(38.9%)與「疲憊時的充電站」(33.2%)。由此可見，計程車已不只提供載客服務，更為乘客的緊湊生活增添喘息空間，補充滿滿元氣。

加班累了嗎？LINE TAXI霸氣力挺為生活打拼的疲憊乘客，祭出4月份「好好休息」折扣包，總共七大超值優惠輪番上陣，連續一個月不間斷，搭越多省越多。於4月7日~ 30日期間，只要輸入優惠碼「好好休息」，即可獲得35元乘車券兩張，讓LINE TAXI成為生活中最堅實的靠山。好康道相報，於4月12-21日期間，只要將活動小卡分享好友，立即獲得30元乘車券，好友也有機會抽折扣，現在就趕快力邀親朋好友一起享優惠，全民集氣領好禮。

LINE 計程車

延伸閱讀

全球人壽強化保戶數位體驗 推LINE官網貼圖+抽獎

阿瘦皮鞋「動齡保養」 母親節第二件65折再抽iPhone12

熊大、兔兔陪你刷牙！飛利浦LINE FRIENDS音波牙刷超萌上市

新北小黃運將4月12日起免費體檢 這三項最容易出問題

相關新聞

比臉大的麵包一上架就搶光！全聯「烘焙魔力」吸引婆媽客

烘焙市場商機600億元，在疫情重創食品業之下，仍逆勢成長，各大通路垂涎，紛紛祭出絕招搶大餅，全聯也加入戰局，起步晚的它，要如何追擊？

偏方當聖旨！醫療行銷如何扭轉偏方之亂？

當看診民眾把網紅影片、LINE群組上的偏方當聖旨，正是醫療行銷人員切入的最佳機會，只要在工具與資訊2方面適時強化，就能善用大眾對醫療保健題材的興趣、擴散欲，讓診所聲量、行銷效益放大再放大……

星巴克這品項賣到缺貨！供應商被消費者「喝到申請上市」 連歐普拉都入股

有乳糖不耐症，又想來杯拿鐵咖啡？這時，把牛奶換成燕麥奶，或許是個值得考慮的選項。

新東陽ｘTOYOTA 國道服務區中熱美免費請你喝

近期天氣越來越暖和，是很適合出遊的季節，許多民眾都開始規劃旅遊行程，新東陽在所經營的國道關西、西湖、清水及南投等四個服務...

攜手Tomod’s　美廉社首開藥妝複合店

三商家購旗下超市通路美廉社調整開發展店策略，打造全新複合店型，攜手藥妝通路Tomod’s，融合「家庭」及「個人」的多重需...

全家續推友善食光 將導入時控條碼技術於生鮮蔬果品項

全家（5903）推出升級版的友善食光2.0，於會員APP獨創「友善地圖」，消費者透過「即時定位」、「收藏店舖」、「單品搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。