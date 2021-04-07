搭計程車偏好設定放空寧靜 一鍵就可搞定

LINE TAXI自今（7）日起，釋出新的乘車偏好設定「好好休息」，只要上車前在個人設定中一鍵開啟「好好休息，放空模式」或「好好休息，寧靜模式」，司機端也會收到，讓搭乘LINE TAXI成為忙碌日常中稍微喘口氣、舒適自在的休息時間。

LINE TAXI希望打造「最友善的叫車平台」，也因此極為重視乘客意見反饋，這次主打「好好休息」的訴求，就是根據今年3月所執行的「乘車習慣調查」，短短三日就募集超過2萬份問卷熱情回饋，有趣的觀察像是有31.1%的人搭車時選擇「放空看窗外」，33.2%的乘客認為計程車是「疲憊時的充電站」等等。可知計程車不僅是都市移動的便利選擇，更成為許多人短暫休憩的避風港。

呼應這次「好好休息」的貼心動員，400台LINE TAXI同步換上全新識別外觀，於雙北地區正式上路，並加碼祭出4月份「好好休息」折扣包，七大活動超有感不只大方送出乘車金，還可下載全新免費貼圖。從貼心功能到實質優惠，LINE TAXI全面力挺認真努力的每一位乘客。

為了提供更貼心的乘車體驗，LINE TAXI於2021年3月在官方帳號中展開「乘車習慣調查」，在有效回收超過2萬份問卷中，關於「搭車的主要原因」，最多人選擇的就是「不想走路就是累」(20.9%)、「不想吹風淋雨」(17.7%)、「無大眾運輸時段」(16.8%)為三大搭車主要原因。

至於「搭車最常做的事」，意料之外居然不是滑手機，最多人選擇「放空看窗外」(31.1%)，其次是「閉目養神」(16.2%)、「思考人生」(12.5%)。此外，更有超過三分之一的受訪者認為計程車已成為忙碌生活中「遮風避雨的小屋」(38.9%)與「疲憊時的充電站」(33.2%)。由此可見，計程車已不只提供載客服務，更為乘客的緊湊生活增添喘息空間，補充滿滿元氣。

加班累了嗎？LINE TAXI霸氣力挺為生活打拼的疲憊乘客，祭出4月份「好好休息」折扣包，總共七大超值優惠輪番上陣，連續一個月不間斷，搭越多省越多。於4月7日~ 30日期間，只要輸入優惠碼「好好休息」，即可獲得35元乘車券兩張，讓LINE TAXI成為生活中最堅實的靠山。好康道相報，於4月12-21日期間，只要將活動小卡分享好友，立即獲得30元乘車券，好友也有機會抽折扣，現在就趕快力邀親朋好友一起享優惠，全民集氣領好禮。