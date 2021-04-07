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貿協醫療產業論壇邀專家開講 掌握後疫情時代商機

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

外貿協會今(6)日舉辦「迎接後疫情時代的醫療產業論壇」，探討疫情當下台灣產業與後疫情時代的發展，主題涵蓋「防疫期間醫療器材物資整備」、「精準治療發展趨勢」及「疫苗的臨床試驗」三大議題，現場亦宣布於今年7月1日至3日的「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」展覽規劃，線上線下虛實整合服務，提供業者嶄新概念，吸引202位業者共同參與。

外貿協會秘書長林芳苗表示，台灣2020醫材總出口金額33.7億美元，年成長2%，其中，口罩及防護衣等個人防護配備出口大幅成長，且據統計，去年口罩出口金額達1.14億美元，相較2019年成長5倍；防護衣過往則仰賴進口，但2020年反轉成為出口重點項目，出口金額達6,024萬美元，成長逾724倍。醫材公會理事長王綉子則提到，台灣醫療器材業者在疫情期間作為關鍵角色提供多項防疫產品，目前面臨歐盟新法修正，台灣廠商須提前準備以因應疫情後科技醫療市場，將台灣生醫產業推向另一個高峰。

衛福部食藥署長吳秀梅亦受邀出席，提到台灣經歷過SARS的嚴重性，擁有強烈的抗疫警覺心，疫情初期是全球第一個實施體溫監測防疫措施的國家，並迅速成立防疫指揮中心，控制台灣疫情擴散；同時強調未來食藥署將成立智慧醫材專案辦公室，輔導產品成功上市，提升台灣產值，並規劃完善的智慧醫材管理法規，增加審查及稽核能量。

吳秀梅亦分享，台灣可利用此契機增加自身的防疫物資產能，去年食藥署共核發307張防疫用醫材許可證；同時呼籲，拿到緊急使用授權(EUA)許可證的業者須再申請正式核可證，產品才能於疫情後持續銷售。

資誠會計事務所生醫產業合夥會計師游淑芬分析，在人工智慧與大數據等新興資料應用進展下，精準醫療將走向個人化醫療，同時精準醫療藥品未來銷售策略朝向發展廣譜精準抗癌藥、聚焦利基市場、治療難治疾病三方向進行。另根據資誠調查報告，體外診斷市場規模去年達到830億美元，因疫情檢測研發製造下而有跳躍性成長，2020年全球吸引超過1億美金創投募資投入，台灣新冠肺炎檢測廠商百花齊放，多家廠商已獲得國際核准與授權，檢測科技蓬勃發展帶動台灣新的市場契機。

北醫附醫院長邱仲峯則指出，65%以上國民有抗體才達到群體免疫，台灣已向國際採購2,000萬劑疫苗，據預估仍缺少990萬劑，該缺口仍需仰賴國產疫苗補齊。邱仲峯亦提及，台灣疫苗廠商高端疫苗及聯亞研發基因重組蛋白疫苗，製程是以複製棘蛋白基因後，在體外製造出棘蛋白，再打入體內由免疫細胞辨識棘蛋白進而製造抗體，保存較為方便，但製作成本較高。北醫附醫的疫苗臨床試驗突破預期收案人數，預計6月底解盲。

疫情 疫苗

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