台中去年營利銷售成長10% 3.3萬女老闆占比六都第一

台中市去年舉辦首屆「台中女麗購」活動，首創以女性經濟為主題購物節，市政府經濟發展局表示，台中公司負責人為女性的有31.99%占比六都第一。

根據萬事達卡最新「女性創業指數」，全球58個經濟體中，台灣排行第12，在亞太區更拿下第4名成績。

經發局指出，台中地區女性創業力逐年攀升，目前台中市公司負責人為女性者有3萬3086家，占31.99%，六都第一，相較於全國平均30.93%略高，女性企業家已是台中經濟發展的重要骨幹。

根據市府統計，台中去年營利事業銷售額達1兆6258億5867萬元，相較於2019年同期成長率10.08%，顯示大台中整體發展潛力，且國際品牌重點投資台中，將為台中帶來更多商機。

經發局表示，台中市去年第四季4項經濟指標六都第一，包括營利事業銷售額成長率、公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數。

經發局表示，市府去年底舉辦台中女麗購，另透過系列「不只美麗，還有女麗」職人故事，發掘各領域優秀女力，報導創業或領導企業開疆拓土甘苦談，如當選2020MVP經理人的王曉薇、專精於工藝領域的楊美玲丶在美容保養品界撐起一片天的李貞緻與王新惟，提升女性職人能見度，帶動女性話題行銷與購物熱。

7月第三屆購物節即將登場，經發局長張峯源表示，期待更多女性加入台中的創業行列，女力一起打造大台中幸福願景。