就業泡泡來了！北市就服處徵467人才 最高月薪6萬

景氣的燕子來了。國際情勢隨著旅遊泡泡的啟動，加上疫苗開打的加持，看見台灣經濟可預期的榮景，本週的就業市場同樣熱鬧滾滾。清明連假後，北市勞動局就業服務處6至9日，共邀集14家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達467個工作機會，最高月薪6萬元，勞動局長陳信瑜表示，歡迎準備求職、社會新鮮人、二度就業或有轉職、兼職需求的民眾踴躍參加。

陳信瑜表示，本週徵才廠商批發零售業與餐飲業共同稱霸，各別有六家廠商參加。批發零售業在疫情期間業績表現亮眼，釋出162個職缺，約占總職缺三成五，其中在內湖區全新開幕「宜家家居(IKEA)」釋出區經理職缺兩名、月薪達60K，且學歷只要專科以上，在零售管理具有實戰經驗、並有良好英文能力者，都歡迎來挑戰。

此外，「萬達寵物」釋出銷售顧問，起薪30K；「金興發」釋出收銀服務員與商品管理專員，薪資可達30K；「三商家購」釋出儲備區督導，起薪介於32K至35K等。餐飲業則釋出212個職缺，占總職缺4成5，「貳樓餐飲」釋出儲備幹部，薪介於36K至41K；「樂尼尼國際」釋出內、外儲備幹部，薪介於33K至40K。

「週週徵才、處處精彩！」陳信瑜說，綜觀此次參加徵才的餐飲業廠商，雖較上週的廠商規模小，然而在中小企業任職可「一人多崗」，綜合能力提升快，對日後職涯進程必有助益。

另外，本週參與廠商還有「美商德盟」、「全真概念(True Yoga)瑜珈」、「Viva Tv美好家庭」、微笑單車、台灣東利多、匯承飯包(悟饕池上便當)、漢記(朱記餡餅粥)、杰立餐飲(開丼)等。

陳信瑜說，此次徵才活動的時間地點為，6日在北投就服站舉辦，8日在艋舺、西門、內湖、信義、南港東明青銀就服站舉辦，9日在西門、內湖就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費!」陳信瑜提醒，疫情加溫，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽台北就業大補帖網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。