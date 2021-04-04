快訊

憲兵隊女上兵搭太魯閣號遇難 警備車明迎靈回台南

飛行傘空降九族文化村惹議 園方爆氣：非首次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就業泡泡來了！北市就服處徵467人才 最高月薪6萬

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
北市勞動局就業服務處6至9日，共邀集14家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達467個工作機會，最高薪6萬元。 圖/北市勞動局提供
北市勞動局就業服務處6至9日，共邀集14家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達467個工作機會，最高薪6萬元。 圖/北市勞動局提供

景氣的燕子來了。國際情勢隨著旅遊泡泡的啟動，加上疫苗開打的加持，看見台灣經濟可預期的榮景，本週的就業市場同樣熱鬧滾滾。清明連假後，北市勞動局就業服務處6至9日，共邀集14家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達467個工作機會，最高月薪6萬元，勞動局長陳信瑜表示，歡迎準備求職、社會新鮮人、二度就業或有轉職、兼職需求的民眾踴躍參加。

陳信瑜表示，本週徵才廠商批發零售業與餐飲業共同稱霸，各別有六家廠商參加。批發零售業在疫情期間業績表現亮眼，釋出162個職缺，約占總職缺三成五，其中在內湖區全新開幕「宜家家居(IKEA)」釋出區經理職缺兩名、月薪達60K，且學歷只要專科以上，在零售管理具有實戰經驗、並有良好英文能力者，都歡迎來挑戰。

此外，「萬達寵物」釋出銷售顧問，起薪30K；「金興發」釋出收銀服務員與商品管理專員，薪資可達30K；「三商家購」釋出儲備區督導，起薪介於32K至35K等。餐飲業則釋出212個職缺，占總職缺4成5，「貳樓餐飲」釋出儲備幹部，薪介於36K至41K；「樂尼尼國際」釋出內、外儲備幹部，薪介於33K至40K。

「週週徵才、處處精彩！」陳信瑜說，綜觀此次參加徵才的餐飲業廠商，雖較上週的廠商規模小，然而在中小企業任職可「一人多崗」，綜合能力提升快，對日後職涯進程必有助益。　　

另外，本週參與廠商還有「美商德盟」、「全真概念(True Yoga)瑜珈」、「Viva Tv美好家庭」、微笑單車、台灣東利多、匯承飯包(悟饕池上便當)、漢記(朱記餡餅粥)、杰立餐飲(開丼)等。

陳信瑜說，此次徵才活動的時間地點為，6日在北投就服站舉辦，8日在艋舺、西門、內湖、信義、南港東明青銀就服站舉辦，9日在西門、內湖就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費!」陳信瑜提醒，疫情加溫，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽台北就業大補帖網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。

徵才活動 北市

延伸閱讀

就業泡泡！ 北市連假後舉辦徵才活動 最高月薪6萬元

防公司遷址避法規 北市擬擴大外送條例保護對象

落實防墜落政策 北市即起加強高空搭乘設備安檢

面試被問星座血型？列就業歧視 勞動局：違法最高罰150萬

相關新聞

就業泡泡來了！北市就服處徵467人才 最高月薪6萬

景氣的燕子來了。國際情勢隨著旅遊泡泡的啟動，加上疫苗開打的加持，看見台灣經濟可預期的榮景，本週的就業市場同樣熱鬧滾滾。清...

打房奏效！屋主讓價意願高 新北3月交易量大增

新北市地政局今公布3月房市交易移轉棟數，總計5797棟，較2月增加2087棟，增加幅度高達56.3%，其中以鶯歌區增加2...

產業追蹤／政府推雲平台 助攻產業

近年來工具機產業面臨客戶需求變化、部分應用市場逐漸飽和、市場競爭日益激烈等發展環境變化，需要藉由提升企業營運效能、布局差...

產業追蹤／工具機需求回升 三關鍵增競爭力

隨著全球工具機市場需求逐步回升，帶動台灣產業出口成長，根據台灣工具機暨零組件工業同業公會統計，今年1、2月工具機業出口額...

產業追蹤／機械業智慧製造 兩方向進化

機械業有「工業之母」的美譽，不僅是台灣的第三個兆元產業，在國內中部地區更發展出獨一無二的機械產業聚落，匯聚工具機、機械零...

市場需求回升 汽車零組件廠撥雲見日

晶片缺貨問題干擾車市，汽車零組件產業卻普遍展望後市樂觀，麗清、智伸科、廣華-KY都已擺脫陰霾。廣華表示，雖全球車用晶片產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。