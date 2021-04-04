汐止房市新利多 興富發打造北部企業中心

看好後疫情時代，台商加速回流，對交通方便、成本合理的商用空間需求日益殷切，興富發宣布，攜手新隆儲運，在汐止工建段，打造北部企業中心，個案基地1.43萬坪，預計興建三棟辦公大樓、一棟飯店，可提供三萬個工作機會。

個案在大同路、工建路、新台五路交會處，就在Costco好市多汐止店對面，一直延伸至基隆河岸，土地總面積1萬4353坪，為乙種工業區用地，容積210％、建蔽率60％，建坪可達8.6萬坪。

興富發副總廖昭雄表示，這塊地為新隆儲運游家所有，游家跨足經營儲運已快半世紀，近年因汐止交通建設大起飛，東區開發全速改善汐止的潛力，因此決定活化起家庴資產，由於興富發開發理念和游家相同，因此決定交由興富發主導開發。

此一逾萬坪土地預計興建四大棟建築，三棟規劃為大坪數頂級辦公室、企業總部，另一棟計畫引進日系飯店進駐，客房約200間，全案總銷預估可達370億元，最快2026年完工，興富發將可分回200億元，為興富發歷來最大商辦造鎮。