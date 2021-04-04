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汐止房市新利多 興富發打造北部企業中心

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／興富發提供
圖／興富發提供

看好後疫情時代，台商加速回流，對交通方便、成本合理的商用空間需求日益殷切，興富發宣布，攜手新隆儲運，在汐止工建段，打造北部企業中心，個案基地1.43萬坪，預計興建三棟辦公大樓、一棟飯店，可提供三萬個工作機會。

個案在大同路、工建路、新台五路交會處，就在Costco好市多汐止店對面，一直延伸至基隆河岸，土地總面積1萬4353坪，為乙種工業區用地，容積210％、建蔽率60％，建坪可達8.6萬坪。

興富發副總廖昭雄表示，這塊地為新隆儲運游家所有，游家跨足經營儲運已快半世紀，近年因汐止交通建設大起飛，東區開發全速改善汐止的潛力，因此決定活化起家庴資產，由於興富發開發理念和游家相同，因此決定交由興富發主導開發。

此一逾萬坪土地預計興建四大棟建築，三棟規劃為大坪數頂級辦公室、企業總部，另一棟計畫引進日系飯店進駐，客房約200間，全案總銷預估可達370億元，最快2026年完工，興富發將可分回200億元，為興富發歷來最大商辦造鎮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北市政府近來積極推動汐止科學園區，針對不合時宜貨櫃、傳統倉儲進行轉型，力求串聯南港、內湖、成為產業廊帶軸線。遠雄U-town已帶動一波企業移入潮，帶來就業及居住需求，建商搶進，預料可帶動一波汐止房市。

記者游智文／翻攝
記者游智文／翻攝

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