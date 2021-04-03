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飛利浦LINE FRIENDS音波牙刷登場 熊大、兔兔2款齊發

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

電動牙刷品牌大廠的飛利浦，推出超人氣角色LINE FRIENDS首度與飛利浦Sonicare合作，雙強聯手推出亞洲區限定、可愛無法擋的「飛利浦LINE FRIENDS限量款音波牙刷」，讓療癒Q萌的熊大兔兔陪你刷新每一天的正能量。

飛利浦指出，這款限量上市的飛利浦 LINE FRIENDS 限量款音波牙刷，即日起在全台百貨專櫃、momo品牌旗艦館及官方線上直購網同步開賣。台灣最萌的人氣角色LINE FRIENDS，與電動牙刷領導品牌飛利浦Sonicare獨家合作，推出亞洲限定最Q萌的「熊大款」與「兔兔款」音波震動牙刷。

據IPSOS 2020年調查 ，台灣電動牙刷使用者已成長至三成二，顯示口腔清潔與保健逐漸受到消費者重視，加上「牙齒美白」為近期熱議話題，因而本次飛利浦 Sonicare與LINE FRIENDS的合作，不僅乘載著消費需求趨勢觀察，更輔以超高人氣明星角色的IP設計，藉此讓更多年輕族群認識飛利浦Sonicare品牌，也讓更多人受惠於電動牙刷的所帶來的益處。

飛利浦表示，推出亞洲限定最Q萌的「熊大款」與「兔兔款」共兩款音波震動牙刷，造型保留飛利浦 Sonicare的流線質感設計，搭配熊大與兔兔的代表色棕與白作為兩款牙刷主色調，握把尾端處則繪上熊大與兔兔萌度爆表的表情，賦予高冷科技感的電動牙刷可愛活力的一面，簡潔配色和俐落設計讓熊大、兔兔的可愛值爆棚，是LINE FRIENDS粉絲不可錯過的商品。

飛利浦 熊大 LINE

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