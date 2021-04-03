燦坤空調雨順善心捐款開跑 每賣出千台就捐款10萬
在水荒持續嚴重的情況下，燦坤（2430）推出了「空調雨順」善心捐款專案，即日起至4月8日到全省燦坤門市購買指定空調機種，即享9折優惠（限110/4/30日前安裝完成），購買燦坤會員價2萬元以上空調機種，每台再送500元會員紅利券。
燦坤表示，每賣出1,000台空調，燦坤將捐出10萬元至限水地區相關慈善機構，捐款金額累計無上限，燦坤與會員一起為缺水盡一份心力。
根據聯合國糧農組織報告指出，目前全球約32億人口面臨水源短缺問題，當中更有12億人生活在嚴重缺水的地區。而在全球氣候的變遷下，台灣也面臨到缺水的情況。
燦坤強調，除了善心捐款，加碼回饋消費者七大優惠：最高市價6,790元原廠好禮、免費8年延長保固、最高2,000元政府補助、dyson指定機種56折加購與iPhone 12 mini 93折加購、刷卡最高回饋1,300元刷卡金與12期分期零利率，最重要的還有燦坤獨家「玉山級安裝」原廠技術安裝認證工法，避免漏水漏冷媒，讓空調發揮最大效能。
燦坤指出， 此次善心捐款活動，聯合了各大空調品牌一同開跑，替需要幫助的人盡一份心力。 此活動為門市限定，每人每卡限購三台。大金空調不參與本次燦坤公益捐款，也不適用會員紅利券，更多訊息請洽燦坤門市。
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