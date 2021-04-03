奇美家電再創信譽雙金榮耀 打造幸福品牌價值

奇美集團旗下的CHIMEI奇美家電2021年再度從「讀者文摘信譽品牌」的家電類評選中勇奪雙金獎榮耀；除國產唯一連續13年連年摘金的液晶顯示器品項外，奇美DC馬達節能風扇亦以黑馬姿態連續兩年勇奪金獎。奇美家電指出，今年適逢奇美DC馬達節能風扇上市屆滿10周年，可見消費者對奇美品牌的支持與認同，更有信心不間斷的為廣大家庭傳遞幸福理念。

奇美家電總經理余泯樂說：「今年能夠憑藉液晶顯示器及DC馬達節能風扇再度榮獲信譽品牌桂冠，除彰顯持續不斷為消費者創造幸福體驗的決心，更要感激消費者這一路來的支持，成就奇美家電的成長。」

在獲獎之際奇美家電也將秉承消費者的信任，從產品製程、安全檢驗、創新設計等各種面向持續精進，恪守CHIMEI奇美家電對於安全及品質的 堅持，不斷發展創新功能以滿足各種智慧家電的美好體驗，承諾消費者幸福根源，帶來全方位滿分服務。

奇美家電自成立以來就認為「信譽」是品牌最重要的資產，不斷堅持提供優質商品與完美服務，秉持奇美創辦人許文龍的理念「企業的存在是為了追求幸福」，從品質、創新、設計和服務四面向持續精進，為國人帶來安全、便利、節能的智慧生活家電，落實幸福品牌價值。

奇美家電表示，《讀者文摘》信譽品牌調查自1998年起已實施超過20年，是亞洲區最具有指標性的品牌調查之一，而今年CHIME奇美家電再創佳績榮獲「信譽品牌」雙金榮耀外，更曾榮選為經濟部國貿局台灣百大品牌、台灣優良品牌、台灣精品、管理雜誌理想品牌等獎項，奇美家電一直以來不斷突破創新，使品牌更年輕化，拉近人與人的距離，為消費者提供美好活力的居家品質。

2006年奇美集團新增發展B2C「CHIMEI品牌」事業，由奇美實業100%轉投資新視代科技進行全球營運，現全世界已註冊超過70個國家。品牌定位堅持以「高貴不貴」的高性價比承諾，貫徹在全產品設計中，銷售主力產品為LED液晶顯示器、LED照明、節能空調、電冰箱、洗衣機、各式生活家電與與廚房家電。

品牌其他B2C消費生活產品與公益事業，尚有冷凍食品、咖啡、醫院、博物館、文創用品、環保用品；B2B事業產品，主要有ABS，PS，PC等塑料、電子化學品、工程、貿易、物流。

在集團新增發展CHIMEI自由品牌後，短短幾年即以突出的幸福品牌形象，成為台灣市占與心占領先的高階品牌，台灣優良品牌代表。