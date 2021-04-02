霧鎖金門 航港局調度多船協助輸運旅客

清明連假第一天，金門受連日濃霧嚴重影響與本島交通，昨（1）日空運完全無法起降，為協助台金旅運需求，航港局啟動B計畫協助疏運，繼昨日調派之合富快輪順利疏運421位鄉親返鄉，今（2）日再加開金門快輪及雲豹輪雙向對開疏運旅客，經初步統計金門機場逾500位旅客有意願改搭疏運船班返台、逾400位預計自台中港及嘉義布袋港改搭疏運船班前往金門。

航港局表示，今明兩日航班資訊如下：

金門快輪今（2）日中午12時自金門料羅港發船，預計晚上10時抵達台中港。

合富快輪今（2）日下午2時自金門料羅港發船，預計晚上11時抵達台中港。

雲豹輪今（2）日下午3時30分自嘉義布袋港發船，預計晚上9時抵達金門港水頭港區。

金門快輪今（2）日晚間23時台中港發船，預計次（3）日上午9時抵達金門港料羅港區。

雲豹輪明（3）日上午10時自金門水頭港區發船，預計下午2時抵達嘉義布袋港。

航港局說，金門地區因無海運客運業者經營至台灣本島的固定航線，每年霧季期間常因濃霧使得機場能見度降低，以致機場暫時關閉飛機無法起降。為維持當地交通服務不受中斷，已依「指定船舶運送業經營特定航線客貨運送補償及監督辦法」，以公告補償方式指定船舶配合交通部機場暫停起降ABC計畫，執行霧鎖金門機場B計畫海運備援任務。

金門快輪可搭乘401名旅客及雲豹輪可搭乘552名旅客，目前尚有空位，有需要的旅客可於各航空站聯合補位櫃檯洽詢，開船前如仍有空位可至金門港料羅港區購票搭乘前往台中、金門港水頭港區購票搭乘前往布袋、台中港及布袋港購票搭乘前往金門。

另航港局並將協調業者依返台旅客需求，以接駁車將旅客送往台北、桃園、台中、台南及高雄火車站等地轉乘返家。票價部分，成人1，000元，3歲以上未滿12歲之兒童、65歲以上年長者、身心障礙者及其陪伴者一人等收取500元，未滿3歲兒童酌收保險費用100元。