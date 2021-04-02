太魯閣號出軌意外 和泰產險啟動緊急應變與關懷

和泰產險表示，台鐵太魯閣號408次列車2021年4月2日上午在花蓮大清水隧道發生出軌意外事故，和泰產險對此重大意外事件除表達遺憾，並立即成立緊急應變小組，啟動緊急災害應變機制。

對此意外事件，和泰產險正主動清查比對傷亡名單，提供關懷聯繫，一旦確認為保戶身分即啟動快速理賠服務。

民眾如有協助需要，請隨時聯繫和泰產險服務專員。和泰產險ezClaims理賠快捷中心提供24小時全年無休客服專線：0800-077-568

另外也可利用和泰產險line@（手機連結:goo.gl/JZHcHB）等多元服務管道，歡迎有需要的民眾多加利用。