快訊

「照理說不該停那」工程車滑落釀太魯閣號出軌 台鐵擬求償

太魯閣號出軌司機身亡 同事淚：是新婚年輕司機…

台灣都市人最愛森林排行 這些「山」都上榜了！

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

生活在六都的人們，最愛到那座森林遊玩？林務局首次統計六都民眾最喜歡造訪的國家森林遊樂區，太平山阿里山、大雪山排名最高，最受歡迎。

兒童節清明連假，想帶著家中小朋友遊森林嗎？林務局表示，除了12歲以下兒童可免費進入林務局轄下12處國家森林遊樂區外，今（2021）年4月1日到6月30日使用LINE Pay和Pi拍錢包於園區購票，可享10%點數回饋，歡迎大家多加利用！

依據林務局去年度國家森林遊樂區電子通路售票統計資料，六都民眾最愛造訪的園區包括擁有蹦蹦車、溫泉、高山湖泊的太平山；以森林小火車、神木、雲海、日出與櫻花著名的阿里山；國際賞鳥勝地，擁有壯麗雲海和千歲神木的大雪山；竹林清幽美麗，溪水匯流沁涼清澈的八仙山；擁有美麗溪流瀑布及超過百種蝴蝶的雙流。排名分別為：

台北市、新北市與桃園市：第一名太平山，第二名阿里山，第三名大雪山。

台中市：第一名阿里山，第二名大雪山，第三名太平山。

台南市：第一名阿里山，第二名大雪山，第三名八仙山。

高雄市：第一名阿里山、第二名雙流，第三名大雪山。

林務局表示，為讓大家闔家出遊有趣好玩又省錢，今年4月2日至5日連假期間太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區、以及烏來台車和太平山蹦蹦車皆提供12歲以下兒童免費入園與乘車優惠；LINE Pay和Pi拍錢包110年4月1日到6月30日也針對園區購票推出10%點數回饋優惠，LINE Pay每筆交易將提供LINE Points10%點數回饋，每帳號最高回饋100點；Pi拍錢包提供新會員首筆消費最高回饋100%，最高回饋50P幣，每人限一次，限量5萬P幣，既有會員單筆消費滿100元可回饋20P幣，每帳號最高回饋100P幣，限量15萬P幣，贈完為止，歡迎大家一起用掃碼支付買票賺10%！

有關國家森林遊樂區與林業鐵路相關資訊，歡迎大家至「林務局-森活情報站」（https://www.facebook.com/twforest ）臉書專頁與台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢。

阿里山 雪山 太平山

延伸閱讀

阿里山大島櫻盛開好美味 猴群凍末條爬上樹大快朵頤

綠博、傳藝、太平山 4天連假兒童免費

中央大學遙測阿里山起火點 發現植物非常乾枯

桃捷、高雄YouBike 2.0都能用LINE Pay 指定消費最高回饋12.5%

相關新聞

一張圖看台灣上空有多乾 鄭明典：今明兩天會很烤

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，根據衛星中高層水氣的影像，「台灣上空很乾，今、明兩天會很烤！」室外活動請注意補充水分。

被媽媽遺忘的孩子…醫揭「阿圓的故事」惹哭眾人：看完心酸酸

迎接寶寶出生、看見一個新生命的展開，總是讓人充滿希望，不過有些孩子打從出生，走的路就比別人辛苦一些。兒科醫師王韋力近日就分享，自己曾遇過一位「被遺忘的孩子」，鼻酸的故事讓許多網友心疼不已。

弱勢兒少調查：35%不快樂 23%曾遭霸凌

兒童節即將來臨，基督教救助協會今天發布針對1919陪讀班兒童進行的問卷調查，發現有35%孩子經常不快樂或偶爾感到快樂，2...

清明連假4天 全台空氣品質一片黃及綠燈

清明連假4天，環保署預測，全台空品一片黃（普通等級）、綠（良好等級），皆無橘、紅燈；今天除澎湖為綠燈，其餘皆黃燈。3及4...

揮別小朋友蛀牙夢靨 醫師籲掌握「二要二不」原則

「齲齒」也就是常說的「蛀牙」，是學童常見的牙齒問題。台中慈濟醫院兒童牙科醫師莊孟勳提醒，蛀牙不單純只是牙齒疼問題，更會影...

老大多重障礙、老二車禍癱瘓 她沒低頭幫助更多孩子

「以前我認真學幼教，買了很多好書，常想著未來，要如何教育自己的孩子…」高雄市南安國小教務主任莊錦英大學讀幼教系，並以全系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。