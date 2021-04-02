台灣都市人最愛森林排行 這些「山」都上榜了！

生活在六都的人們，最愛到那座森林遊玩？林務局首次統計六都民眾最喜歡造訪的國家森林遊樂區，太平山、阿里山、大雪山排名最高，最受歡迎。

兒童節清明連假，想帶著家中小朋友遊森林嗎？林務局表示，除了12歲以下兒童可免費進入林務局轄下12處國家森林遊樂區外，今（2021）年4月1日到6月30日使用LINE Pay和Pi拍錢包於園區購票，可享10%點數回饋，歡迎大家多加利用！

依據林務局去年度國家森林遊樂區電子通路售票統計資料，六都民眾最愛造訪的園區包括擁有蹦蹦車、溫泉、高山湖泊的太平山；以森林小火車、神木、雲海、日出與櫻花著名的阿里山；國際賞鳥勝地，擁有壯麗雲海和千歲神木的大雪山；竹林清幽美麗，溪水匯流沁涼清澈的八仙山；擁有美麗溪流瀑布及超過百種蝴蝶的雙流。排名分別為：

台北市、新北市與桃園市：第一名太平山，第二名阿里山，第三名大雪山。

台中市：第一名阿里山，第二名大雪山，第三名太平山。

台南市：第一名阿里山，第二名大雪山，第三名八仙山。

高雄市：第一名阿里山、第二名雙流，第三名大雪山。

林務局表示，為讓大家闔家出遊有趣好玩又省錢，今年4月2日至5日連假期間太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區、以及烏來台車和太平山蹦蹦車皆提供12歲以下兒童免費入園與乘車優惠；LINE Pay和Pi拍錢包110年4月1日到6月30日也針對園區購票推出10%點數回饋優惠，LINE Pay每筆交易將提供LINE Points10%點數回饋，每帳號最高回饋100點；Pi拍錢包提供新會員首筆消費最高回饋100%，最高回饋50P幣，每人限一次，限量5萬P幣，既有會員單筆消費滿100元可回饋20P幣，每帳號最高回饋100P幣，限量15萬P幣，贈完為止，歡迎大家一起用掃碼支付買票賺10%！

有關國家森林遊樂區與林業鐵路相關資訊，歡迎大家至「林務局-森活情報站」（https://www.facebook.com/twforest ）臉書專頁與台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢。