「夢迴殿堂」個展登場 唐風珠寶藝術家張櫻覺驚豔台中

國際知名唐風珠寶藝術家張櫻覺（Helen Chang），睽違台灣近20年，即日起至4月27日在台中「道禾六藝文化館」推出 《夢迴殿堂》2021年個展，再度驚豔台中。

現場展出的上百件珠寶金工、刺繡、書畫藝術、禪佛美學作品，或娓娓訴說著亙古的文化內涵、或呈現古今融合的文青新時尚。張櫻覺說，唐風珠寶獨具東方文化性、藝術性、個性感，取材大膽特殊且鑲工精緻，在國際時尚舞台上，絕對是最讓人驚艷的亮點。

張櫻覺已有相當長的時間未在台灣發表作品。而近20年來，張櫻覺每年3月，都會在香港舉辦的國際珠寶展「國際設計師區」，發表最新的「唐風藝術」珠寶設計作品，也在這個引領世界珠寶時尚的舞台上，以最新的珠寶藝術參與焦點走秀。

張櫻覺指出，唐風藝術珠寶設計的主軸精神，是跨越千年時空擷取最興盛的唐朝人文文化、生活藝術、浪漫的詩詞意境等。

由於其作品獨具東方文化性、藝術性、個性感，取材大膽特殊且鑲工精緻，所獨具的唐朝風韻，在國際時尚舞台上，每每令人驚艷；也引發追求頂尖時尚的珠寶界，不得不對她的東方美學關注與追捧。

尤其張櫻覺結合設計上的功力，對古典文物、藝術度的喜愛，加上旅遊中所得到的靈性體悟，即以3D概念一一傾注於作品上，因而造就出不受限寶石材料、無國界的現代時尚；每件創作不僅獨具魅力、更足堪成為傳家寶。

這次因疫情意外滯留家鄉，在好友采采畫廊執行長李信東的穿針引線、協辦下，張櫻覺特別比照國際參展規格公開多年的珍藏，希望透過珠寶藝術的種種風華，療癒鄉親這陣子多愁善感的心。

這次個展上，珠寶方面分為「東方殿堂之美」、「彩蝶飛舞戲花間」、「舊愛新歡憶風華」等3大系列。其中，一件胸針、項墜兩用的「樓前花開香滿堂」，正是「東方殿堂之美」的代表。

張櫻覺提到，由於江南庭園之美，歷朝代以來皆聞名內外，「吳王宮殿柳含翠，蘇小宅房花正開」尤其詮釋得恰到好處。

錯落有致且雄偉的中式建築、庭台樓閣、軒榭水間，植上名花異草、湖石佈局，無不凸顯宅第主人的權貴；也象徵功成名就之後，在生活美學上的意境享受，是犒賞自己、更是品味的表達。

作品中以艷紅的珊瑚，呼應翠頂（沙弗萊）黑瓦，是對比的張力；白翡翠的貴氣、詮釋湖石的雅緻，更呈現出清新的人文氣質。

另一件「金秋花魁－芙蓉頌」胸針，因空靈優雅又顯嬌貴的姿態，備受矚目。張櫻覺透露，「若遇春時占春榜，牡丹未必作花魁」古人詩句中，早已對芙蓉花做了最高評價，讚歎此花在金秋時節盛開時，其嫵媚、嬌嫩之姿，是秋光中的最佳錦色。

因此，她特選青色、玻璃種質地翡翠，以多層次的深雕工藝手法，呈現出生動嬌貴的花朵；再配上繽紛多彩的紅寶、藍寶、紫晶、碧璽、彩剛、祖母綠等各色寶石，巧意點綴於葉片、花蕊、葉緣，把花朵妝點得更燦爛奪目，稱為花魁當之無愧。

其他的作品，如「蓮瓶寶樹太平象」、「福祿滿堂」、「花團錦簇」、「瓊樓玉宇」等設計，都讓人看得目不轉睛、讚聲連連。

除了珠寶藝術設計，張櫻覺對禪學、生活美學，也始終戀戀不忘地追求新境界。為使這次個展內容更豐富多元，她還帶來十分實用的設計性生活美學飾品；另外，更把珍藏的書法繡藝、古玉、文品等同時展出，與中部地區的同好、藏家們交流分享。

展期中，還特別推出2次的「唐風VIP日」，將設定主題座談，與各界分享唐風珠寶藝術的魅力。為使粉友們更舒適交流，VIP日是採預約制及人數設定；歡迎喜歡唐風藝術美學的藏家，踴躍前往「道禾六藝文化館-傳習館」參與，感受一趟優雅的生活美學輕旅行。

唐風（BEL-TUNG）藝術珠寶的創辦人張櫻覺出身書香門弟，專攻藝術美學，擅長工筆繪畫及空間設計。對色彩的搭配尤其大膽而獨特；對生命哲學、陰陽五行和文物收藏，也有獨到的見解。

除了藝術創作，她喜愛文學、詩詞及禪意靈修；更熱愛在旅遊中探索各地人文、風情，鐘情於大自然中，山、水的陶冶。

張櫻覺於1987年在台北成立禪蒲企業，專營美學藝術空間，跨界在文化藝術創作及珠寶藝術設計間；並以「禪風（Zen）」和「唐風（BEL-TUNG）」為品牌主題，風格呈現多元的人文藝術及宗教意境珠寶。