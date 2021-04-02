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春遊去！ 新竹福華串聯三館買一送一

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
溪頭福華大飯店。業者／提供
溪頭福華大飯店。業者／提供

春天是最適合旅行的季節，不冷不熱的氣溫收起簡單的行囊即可出發！喜歡在春天小旅行不妨參考福華大飯店推出的「三福三城住房優惠專案」，三家飯店齊力推出超值住宿優惠價3,999元可任選兩館入住，讓民眾於春時暢遊新竹小鎮感受舊城風華，或是到石門水庫入住一晚觀看大壩水景欣賞桐花，更可以上山走訪溪頭森林探索秘境。

新竹福華大飯店再次結合石門福華，並且力邀溪頭福華同步加入推出住房優惠專案！溪頭福華自元旦開幕以來首度參戰，且螢火蟲季不加價再加送贈「溪頭自然教育園區門票」兩張，方案可任選兩館入住買一送一，相當於第二館免費入住，還有機會升等至四人房，意即四人入住每人最低住宿費用不到1,000元，不論是想在上山放鬆小旅行或是在市區暢遊小鎮都可以任君選擇。

除此之外，飯店為響應桃園市府主辦的「就是愛桃園，住宿享優惠」旅遊補助，也特別加碼回饋額外再推出「住玩竹溪、一起挺桃園」住宿方案，即日起平日入住新竹福華和溪頭福華，雙人預訂此方案指定房型超殺價只要2,999元，專案加送入住石門福華渡假飯店享房價1,000元優惠券，並且可以申請桃園補助1,000元，等於第二晚0元。雙人住房平日每晚住房加翌日早餐不到新台幣800元，若依當日房況升等至四人房，等於每人每晚入住花費低於380元，預計規劃4月出遊的民眾可得好好把握。

新竹福華專案包含翌日早餐兩客。業者／提供
新竹福華專案包含翌日早餐兩客。業者／提供
石門福華復古電玩區。業者／提供
石門福華復古電玩區。業者／提供
入住溪頭福華，可就近暢遊溪頭森林秘境。業者／提供
入住溪頭福華，可就近暢遊溪頭森林秘境。業者／提供

溪頭 石門水庫 新台幣

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