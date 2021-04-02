春遊去！ 新竹福華串聯三館買一送一

春天是最適合旅行的季節，不冷不熱的氣溫收起簡單的行囊即可出發！喜歡在春天小旅行不妨參考福華大飯店推出的「三福三城住房優惠專案」，三家飯店齊力推出超值住宿優惠價3,999元可任選兩館入住，讓民眾於春時暢遊新竹小鎮感受舊城風華，或是到石門水庫入住一晚觀看大壩水景欣賞桐花，更可以上山走訪溪頭森林探索秘境。

新竹福華大飯店再次結合石門福華，並且力邀溪頭福華同步加入推出住房優惠專案！溪頭福華自元旦開幕以來首度參戰，且螢火蟲季不加價再加送贈「溪頭自然教育園區門票」兩張，方案可任選兩館入住買一送一，相當於第二館免費入住，還有機會升等至四人房，意即四人入住每人最低住宿費用不到1,000元，不論是想在上山放鬆小旅行或是在市區暢遊小鎮都可以任君選擇。