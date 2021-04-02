太魯閣號出軌意外 全力搶救並接駁旅客

清明連假期第一天即發生重大交通意外，交通部台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）今（2）日於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁，據台鐵目前回報指出，第2、3車出軌、3~8車在隧道內，4至5節車廂變形，目前還在搶救中，初步目視有人無生命跡象。台鐵通報指出，15人已送醫（七人送門諾醫院、八人送部立花蓮醫院）。

台鐵表示，上午9時35分接獲報案，於花蓮縣秀林鄉台9線115公里旁台鐵北迴線「大清水隧道」南向發生列車出軌，花蓮縣消防局出動12車35人，由新秀分隊溫分隊長指揮，大隊長朱哲民趕往現場中，並已通報局長。

該列車共8節車廂，搭車乘客約350人，1至3車廂已疏散約60人，4至5節車廂變形搶救中，初步目視多人無生命徵象，消防搶救中。列車以西正線單線雙向行車，花蓮運務段長通報：列車上有兩人受傷，即時起花蓮區成立應變小組。10時30分現場回報，408次旅客北端由公路接駁，南端由花蓮開408B次（DMU自強號）進入事故現場接駁旅客。所有列車通過現場均一度停車，並以5k/h慢行通過。

關於台鐵太魯閣列車今日上午於花蓮發生事故，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統已指示：一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

張惇涵說，全力搶救受困人員為目前最優先任務，希望全體國人給救災人員加油，並祈願人員平安。

行政院發言人羅秉成表示，針對台鐵太魯閣號列車今早於花蓮發生出軌意外，行政院長蘇貞昌稍早致電交通部林佳龍部長、內政部徐國勇部長，對現場傷亡狀況以及危機處理進行了解，並指示兩位部長，務必親自指揮調度，優先援救受困民眾，並請衛福部全力協助各醫院進行傷患的救治，盡快恢復交通，降低連假旅運影響，並掌握現場狀況，儘速釐清事故發生原因。