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竹科房市有多夯？ 田中間社區轉手也全賺

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
金鋐微美。圖／全球居不動產情報室提供
金鋐微美。圖／全球居不動產情報室提供

竹科房市夯，不只關埔重劃區、竹北縣政特區，在這兩處熱區之間，位於頭前溪附近的千甲重劃區，雖然周邊多為農地，新建物有如在田中間，採買多得開車或騎車，但實價顯示，當地兩社區搶手，屋主轉手全都賺。

這兩社區是「金鋐微美」、「昌益文清」，金鋐微美最多獲利達338萬元，昌益文清也有屋主獲利200萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，金鋐微美屋齡約6年，2015、2016年交屋價位都在單價20萬元出頭，總價在1000萬元上下，但目前行情已與關埔、縣政兩區的十年內屋相當，來到單價28萬元，早先入手者轉手因此都賺。

其中去年9月交易的9樓戶，屋主2015年以不到千萬，972萬買入，去年3月以1310萬轉售，獲利達338萬元，單價31.7萬，排除一樓戶，單價創社區新高。

同樣的狀況也出現在田野鄉間的「昌益文清」，陳炳辰說，該社區去年有四戶轉手，全部都賺，其中6樓戶以1028賣出，獲利達201萬，單價27.1萬元，同樣是該社區排除一樓戶的最高價。

陳炳辰表示，該社區雖因聯外道路與週邊機能因素，整體社區行情單價在25萬元左右，但實價顯示，兩年前交屋行情每坪多在20萬元上下，也因此現在轉手多可獲利，且其可以總價千萬內置產，具備價格優勢。

陳炳辰表示，雖然千甲重劃區多為舊市區、鄉村風貌，生活機能也較傳統，訴諸鬧中取靜，但在關埔、縣政等房市外溢效應下，住宅也都有明顯漲幅，竹科房市幾乎可用雞犬升天形容。

重劃區 房市 竹科

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