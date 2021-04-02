永豐餘董事會 何壽川家族全面退出

永豐餘投控今年5月股東常會將舉行董監改選，公司昨（1）日召開臨時董事會，通過新任董事提名候選人名單，原本在董事會中包辦三席董事的永豐餘何壽川家族意外不在名單中，等同全面退出董事會，宣告永豐餘正式走向專業經理人制。

原本永豐餘二代掌門人何壽川及其長子、現任永豐餘董事長何奕達，以及何奕達的堂哥何星輝，都在永豐餘董事會中包辦三席董事，但昨天出爐的董事候選人，何家成員全部不在名單中，而引發市場揣測。

據了解，何壽川在內部會議中提到，永豐餘成立即將邁入百年，他認為「無私，才能成就永續」。

此次永豐餘董事會新提名的董事候選人，專業背景橫跨工業互聯網、產業策略、會計財務、法律專業等不同領域，呼應永豐餘轉型投控的多元布局方向，能幫助公司繼續走下去。

圖／經濟日報提供

這對於國內老牌企業而言也是全新里程碑，所有權人不進董事會，全部交給專業經理人，永豐餘希望藉此立下典範。

永豐餘最新提名的九席董事候選人，清一色為專業經理人。一般董事名單五席，新任董事候選人劉慧瑾在能源管理及工業生態系管理有多年國際工作經驗；另一位新任董事黃俊傑擅長新創產業的篩選、投資與孵育，對於未來投控孵化子公司上市櫃能提供更多經驗。

加上續任的黃鯤雄目前為永豐餘技術長暨華紙董事長，專精材料科學；王金山擅長財會及公司治理；蔡維力為現任永豐餘投控總經理，擅長資本市場及資產管理，五位董事在專業及學術上都各有擅長。

另外永豐餘此次獨立董事也由原本三席增加為四席，其中，黃迪熹曾任法務部調查局副局長，為法務專長；張懿云為法學博士，曾任輔仁大學行政副校長；胡均立為現任陽明交通大學經營管理研究所專任教授；還有續任的盧希鵬為管理學專家。

由於現任永豐餘董座何奕達將退出董事會，所留下的董事長職缺，未來的接任人選也引發關注。據了解，目前以劉慧瑾接棒呼聲最高，劉慧瑾曾任職IBM、台達電，現任施耐德電機策略客戶副總，IT及外商經驗豐富，可望運用其過去的能源管理經驗，率領永豐餘集團朝向「循環經濟」的方向加速轉型。