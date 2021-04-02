永豐餘接班老話題 又浮上檯面

何壽川家族將全面退出永豐餘投控董事會，最受矚目的是，接班多年的永豐餘董事長何奕達即將卸任，市場風傳，何家似有意讓妹妹何奕佳為未來的家族掌舵。不過，永豐餘並不評論傳言，只有靜待時間驗證。

永豐餘這個近百年大家族的「接班問題」，一直都是受矚目的焦點，但在最新一紙新董監事名單中，這個「古老」的話題又再浮上檯面，雖然邁向「專業經理人制」是個合理的說法，卻也不免牽出何家幾乎要被淡忘的往事。

何奕達、何奕佳兄妹，誰更適合接班？沒有答案。但從何奕達過去二度「出走」的歷史中，外界也繪聲繪影的說，多年前，何奕達因為婚姻、個人生涯規劃都與家族的期許不合，因此，家族逐漸「寄希望」予妹妹何奕佳。

何奕達自幼資優，畢業於世界名校麻省理工學院（MIT），據悉，他過去一直都想「走自己的路」，從婚姻自主權到事業的版圖擘劃，都凸顯何奕達雄心與開創性。

至於何壽川的女兒何奕佳，畢業同樣是名校的美國布朗大學政治系，回台接手永豐餘生技，多年來積極推廣台灣有機農業，因為貼心聽話而深獲家族支持，家族也讓何奕佳盡情發揮，因此她也成為永豐餘集團曝光率最高的人物。

據了解，何奕達、何奕佳兄妹感情不錯，沒有爭鋒的問題，倒是家族安排或許比較讓他們頭痛。無論如何，何家這一雙兒女，多年來在家族中歷練已臻成熟，個性一開一闔，無論誰當家，都可望為集團帶來新風貌。