3月車市 銷量衝16年同期新高

不畏車用晶片缺貨，車輛供應不足，車市交易創下佳績。3月受惠國內景氣穩定升溫，加上晶片缺貨問題稍微緩解及進口車大量到港，總市場達43,222台，年增16%，創下台灣近16年來同期新高紀錄。

3月非傳統車市旺季，以往在春節前旺季結束後，3月車市需求並不高，車廠原先預期3月車市應該在4萬台以下，結果衝出4.3萬台大量，是2005年3月47,737台之後的同期新高。

受惠近期車市買氣熱絡，第1季市場累計登錄12萬1,575台，比去年增加16.8%，且各品牌新車銷售較去年同期全部成長。

龍頭車廠和泰車指出，3月市場爆量，4月預估39,000萬台，比去年同期成長27%。展望未來，考量國內經濟環境穩定，出口持續成長，消費信心持續成長，若沒有晶片及相關零組件缺貨的負面影響，預期4月車市可延續近期買氣，全月總市場預估為39,000台。

市場需求強勁，幾乎所有品牌3月銷售都較去年同期大幅成長，和泰車旗下兩個品牌Toyota和Lexus總計掛牌14,066台，比去年同期成長兩成，市占率32.5%，超越2005年時的13,544輛，創下同期歷史新高。其中Corolla Cross3月登錄4,142台，自去年10月上市以來熱潮持續，稱霸全車種及休旅車。

除了和泰車，中華車兩品牌4,211 台，年增11.5%；本田3,132台，年增34.8%；即使是受到晶片不足影響的裕日車也有3,093台，比去年同期成長32.9%；福特、BMW等各品牌都在3月繳出漂亮成績。

車廠指出，車市有多款車都熱賣且缺車，在國旅當道，消費者希望擁有自己新車考量下，有些新車等候時間太長，消費者轉向其他品牌或車款，使得車市一片榮景，幾乎沒有銷售衰退的品牌。