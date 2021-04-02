長榮：塞港無解 運價還會漲

長榮海運總經理謝惠全昨（1）日表示，全球塞港問題無解，今年碼頭擁擠情況還會持續上演，塞港導致艙位供不應求，預料美國及歐洲同步塞港狀況要到第3季後才會緩解，塞港造成供給減少，將推升運價上揚。

展望今年美國線長約簽約概況，謝惠全說，經過去年搶櫃、搶艙風波後，客戶今年都希望能獲得艙位保證，願意增加簽長約比重，長約運價適度調漲是有必要的，而且以現在運價表現，長約會有相當比率調幅。

2020年海運市場讓人驚奇，謝惠全表示，在市場30多年，從沒見過這種情況，雖然去年首季狀況不佳，但5月市況反彈、價量齊揚，竟然讓多家海運業者在2020年出現史上最賺錢的一年。

長榮昨日舉行法說會，「任何風吹草動，都會影響到市場變化」，謝惠全幽默的說，經過這次長榮「長賜輪」卡蘇伊士運河六天事件，全世界都認識長榮，也見識到海運業的重要性。

針對「長賜輪」卡船事件，謝惠全表示，「長賜輪」是長榮Time Charter方式向日本船東承租，長榮主要是運送人的角色，運送人並不保證貨物送達時間，這是國際慣例，市場也都是這樣運作，所有客戶手中提單上，都載明運送人不保證送達時間；另還有17項免責條款。

謝惠全認為，蘇伊士運河恢復運作後，目前船舶到港時間太集中，歐洲市場再度出現塞港問題，這會導致缺櫃問題更嚴重。

謝惠全表示，目前全球塞港情形導致艙位供不應求，預料美國及歐洲同步塞港狀況要到第3季後才會緩解，美國線和歐洲線運價均可樂觀看待，今年只要沒有重大異常事件發生，長榮會有不錯成績，對今年展望樂觀看待，審慎因應。

法人分析，3月過去一向是淡季，但現在除原來的塞港問題，加上這次擱淺，遠東-歐洲線一直滿艙；北美線占長榮40%營收，美國GDP預估今年成長5%，美國新屋開工率也往上走，還有1.9兆美元紓困案，美國景氣樂觀以待，加上歐、美大塞港，運價有望居高不下，長榮今年營運表現相當不錯。