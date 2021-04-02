北台329檔 自住捧場

據市調機構住展雜誌最新統計，今年3月北台灣一手屋新建案市場在329檔期旺季加持下，預售屋推案放量衝破800億元，但因政府擴大打炒房政策，市場籠罩擔憂與觀望氛圍，329檔期出現旺季不旺景象，買盤幾乎只剩自住需求。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然3月預售屋推案量明顯增加，但因近期政府不斷祭出打炒房措施，嚴重衝擊建商、代銷銷售信心，但現況是建商被土地、營造成本卡死，打炒房恐讓新建案也沒有多少降價空間；在新建案房價難以下跌下，接下來房市恐會陷入低量價漲的僵局。

據住展雜誌最新統計，3月北台灣在329檔期加持下，預售屋推案爆出超過800億元案量，單一案量逾15億元指標案包括台北市「衍見築」、「僑駿ONARI」、「日出」與「德杰羽森」。新北市也有「漢皇吾岳」、「宏普Garden Park」、「湯泉美景」、「國泰和河」、「元信國翠」等新案。

相較之下，新成屋新推案僅約300多戶，單一案量逾15億元以上指標案只有台北市「景美聯山」。

何世昌分析，近期政府不斷祭出打房措施，嚴重衝擊建商、代銷銷售信心，3月建案釋出的報紙廣告量僅約0.4萬批；市況方面，民眾也因政府打炒房政策出現觀望，各大案場來人較打炒房前減少20%，成交也掉了10%~12%，讓今年房市329檔期旺季不旺。

他強調，雖然整體3月北台灣一手市場較2月微幅成長，但3月向來在329檔期加持下、市況表現會比較好，不過今年因政府頻頻祭出打炒房政策，市場買氣成長幅度遠低於預期，買盤幾乎只剩自住需求。