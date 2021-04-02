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3月房市 六都移轉棟數雙成長

經濟日報 / 記者陳致宇╱台北報導
六都公布2021年3月買賣移轉棟數，合計交易量22,576棟，創下十年以來同期新高，月增45.4%、年增13.9%。（本報系資料庫）
六都公布2021年3月買賣移轉棟數，合計交易量22,576棟，創下十年以來同期新高，月增45.4%、年增13.9%。（本報系資料庫）

六都昨（1）日公布2021年3月買賣移轉棟數，合計交易量22,576棟，創下十年以來同期新高，月增45.4%、年增13.9%。

統計今年3月六都買賣移轉棟數，台北市2,806棟，月增36.8%、年增13%；新北市5,797棟，月增56.3%、年增19.6%；桃園市4,005棟，月增25.7%、年增8.9%；台中市4,226棟，月增47.4%、年增10.5%；台南市2,060棟，月增48.4%、年增8.3%；高雄市3,682棟，月增58.2%、年增19.2%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年3月的年增、月增表現俱佳，主要是去年3月正值疫情高峰期，房市觀望態度瀰漫；上月因年節長假縮短工作天數，導致買賣移轉棟數驟減。今年3月疫情、連假干擾都消失後，房市回歸溫和穩健市場基調，各都買賣移轉棟數締造年月雙增好成績。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

在各都單月表現方面，新北、桃園與台中都創下2012年以來3月同期新高，台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，三都近年建設題材豐沛，且都是企業在台投資大熱門，因此匯聚買氣，買賣移轉棟數開出亮麗成績；加上三都的重劃區開發火力強勁，包括江翠北側、土城暫緩、中路、A7、北屯機廠、廍子等新興重劃區，近期陸續邁入新案交屋高峰期，交屋潮一波接一波，買賣移轉量持續走高。

綜觀今年第1季表現，以台中12,630棟，年增20.9%表現最佳，高雄9,626棟，年增20.1%，創下近七年新高，台北、新北、桃園首季買賣移轉量分別為7,825棟、15,233棟、11,318棟，年增16.1%、14.9%、16.8%。

台南首季買賣移轉量5,525棟，年增僅6%，不過移轉量卻創下近14年來最佳紀錄。

台灣房屋湖美加盟店店東林裕傑分析，台南近年由於台積電深耕南科，為當地不動產注入強勁動能，在南科就業買盤挹注下，台南房市目前看屋熱度，並未因政府打炒房而明顯減少，只要產品條件、價格合宜，自住、換屋市場買氣依然在；然而部分購屋族可能多少受政策心理影響，選擇慢慢看、慢慢買，未來對交易量的影響也會逐漸發酵。

張旭嵐指出，各都3月及首季買賣移轉棟數亮眼，顯示近來雖有政府打炒房擾動市場，但因自住需求旺盛，且部分投資客欲在打炒房新政發酵前獲利了結，對價格略有讓利，讓不少買家把握時機進場撿便宜。

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