熱門車款夯 助攻業績

3月車市創下佳績，多款熱門車挹注最大，包括Toyota Corolla Cross、 福特Focus和KUGA及Honda Odyssey都是3月車市表現亮麗的功臣，新車款、新科技帶來新車效應，也帶動台灣車市持續發熱。

台灣本田表示，全車系熱銷致販售台數達3,132台，刷新3月汽車市場品牌排名紀錄，穩居第三。

Odyssey 3月上市以來，兼具乘用及實用性之既有優勢為基礎，累積訂單超過1,500台，3月交車台數310台，年度成長率達182%，取得大型進口MPV銷售冠軍。

不只是Odyssey接單超出預期，福特旗下國產車款Focus、KUGA和Focus Active都是大量訂單慢慢等著交車。

連進口車款Ford Tourneo Connect旅玩家主打豐富變化的空間機能及主被動安全科技，上市不到一個月已接單超過500張，福特六和已緊急向Ford歐洲追加新增配額。

和泰車Corolla Cross 3月登錄4,142台，自去年10月上市以來的熱潮延續，稱霸全車種以及休旅車種，大量交車也是仰賴國瑞汽車的全力支應，單一車款的單月交車超過4,000台，也是國產車才能展現的量能。