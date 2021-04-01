新北房市交易量增56.3% 鳳鳴重劃區帶動鶯歌買氣

近日，大陸食品界討論熱度最高的議題，莫過於，2月大成食品（亞洲）發出的一紙公告：董事會主席（董事長）尉安寧，辭任董事會主席、執行委員會成員及主席職務，由韋俊賢擔任主席一職，3月1日起生效。

2021-04-01 19:16