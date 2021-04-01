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新北房市交易量增56.3% 鳳鳴重劃區帶動鶯歌買氣
新北市地政局今公布3月房市交易移轉棟數，總計5797棟，較2月增加2087棟，增加幅度高達56.3%，其中以鶯歌區增加216棟、增幅459.6%最明顯，房地產專家分析，鶯歌受惠於鳳鳴重劃區話題熱與交屋潮，帶動移轉量增加。
地政局指出，因2月交易天數相對較少，3月份移轉棟數較2月明顯增加，並以新莊區、中和區、板橋區、鶯歌區增加較多，分析原因，中和華夏科大生活圈、板橋江翠北側重劃區及鶯歌尖山路住宅區內有新成屋大量移轉，新莊則是中古屋市場移轉增加。
住商機構新北首席協理趙中康表示，鶯歌在三峽房價高漲後，許多買方轉進鶯歌，加上受惠於鳳鳴重劃區話題熱與交屋潮，帶動移轉量增加。目前鶯歌車站與陶瓷老街預定站周邊每坪平均單價約20至21萬元間，加上三鶯線將通車，頗具上漲空間。
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