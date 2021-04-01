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華航、鳳凰、大榮等旅行社業者合作 衝刺4月10日台帛行

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
華航自4月起飛航台帛旅遊泡泡航班，首發團今下午出發。 圖／華航提供
華航自4月起飛航台帛旅遊泡泡航班，首發團今下午出發。 圖／華航提供

華航（2610）、鳳凰及大榮今（1）日都同步表示，旅遊泡泡才剛成行，因為是全球首創，過程中很多需要調整，送件天數減少為3天後，華航不收業者任何保證金，也調整機票售，跟業者一起攜手推銷4月10日台帛旅遊泡泡團。

華航表示，樂見旅遊泡泡的發展，也全力配合政策推動，疫情衝擊旅遊業早就知道旅行社經營的很辛苦，不會讓旅行社去做賠錢的生意，怎麼會去收保證金，一定是一個合理的價格，讓市場能夠快速擴大，才是長期培養市場該做的事。

鳳凰旅行社總經理卞傑民、大榮旅行社的董事長郭文瑞及雄獅都表示，消費者還是對帛琉泡泡旅遊還有一些「猶豫」，主要還是卡2大因素，首先管制過嚴（前期驗證資料、檢疫、自主隔離）、其次，時間太急迫，相關送件的規範讓旅行來不及作業；業者還是希望帛琉屬海島國家，居民不多，也沒有疫情，希望能再放寬規定，需求就會回歸到市場機制。

另外，華航為鼓勵更多旅客參與旅遊泡泡，也已經邀集旅行業者研商調整票價，共同促進台帛旅遊發展，後續航班目前旅行社還在全力銷售中，大家一起合作把台帛的餅做大。

針對近期市場各種傳言，卞傑民表示，華航釋出善意協助業者處理未售完機位，並調降後續票價，是呈現一個各方一起努力促成泡泡延續努力，對於旅行社業者來說，在可怕疫情下，能多一個機會開拓市場都是值得好好拚一下。

最近市場傳出4月4日跟4月7日六大旅行社有人賣不好關團，郭文瑞也指出，這並不是完全的事實情況，主要是因為之前出遊的旅客必須把參加團的資料送審，但送審期需要7個工作天，但4月1日已經開始進入春假連續假期，就算旅客報名，旅行社的作業會來不及，無法讓旅客在4月4日或是4月7日出團，所以不是賣不好關團，而是有一些條件因素影響。

據了解，目前合作台帛團的6大旅行社，正在跟原來想要4日及7日出遊但來不及出團的旅客說明溝通，請他們把出團時間延到4月10日。 華航台北-帛琉航線首團110位是完售，但如果以158人座的737-800型客機執飛，台北飛往帛琉CI028載客率近8成，回程帛琉飛往台北CI027僅有2人訂位。

旅行社 華航 帛琉 旅遊泡泡

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