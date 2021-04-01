蔡維力請辭 永豐餘工紙由邱創華接任董事長

永豐餘工紙（1907）今（1）日舉行董事會，會中通過原任董事長蔡維力請辭董事長職務，並由全體董事推選邱創華出任永豐餘工業用紙董事長。

永豐餘工紙指出，新任董事長邱創華為台灣科技大學機械學士、元智大學EMBA，現任永豐紙業公司總經理、宏通數碼科技公司董事長、華磁票券印刷公司董事長、貝爾敦公司董事長，並曾任元太科技（8069）全球營運長、台灣嘉碩科技公司執行總經理、摩托羅拉總經理等高科技產業職務。將借重其深厚的電子產業、紙業、包材數位化經驗，推動永豐餘工紙業務發展。

永豐餘工紙表示，工紙未來發展以四大方向為主，包括客戶需求將以系統化、數位科技，強化訂單管理並發展電子商務。另為滿足客戶多元服務的需求，將擴展上下游網絡策略關係以提升服務效率與產品廣度。在生產製程上，將不斷精進，持續推動製程標準化、設備自動化以提升品質、降減成本。而供應鏈管理方面，要以數位化系統，強化國內外供應鏈管理的效率、成本以及品質。在永豐餘的核心理念循環經濟方面，將在既有的領先基礎上落實全循環經濟商業模式。