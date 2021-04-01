快訊

銅板價吃鍋貼中千萬！1-2月統一發票開出16張千萬大獎 名單出爐

竹科公司證實案1026為員工 48名接觸者採檢結果出爐

蔡維力請辭 永豐餘工紙由邱創華接任董事長

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

永豐餘工紙（1907）今（1）日舉行董事會，會中通過原任董事長蔡維力請辭董事長職務，並由全體董事推選邱創華出任永豐餘工業用紙董事長。

永豐餘工紙指出，新任董事長邱創華為台灣科技大學機械學士、元智大學EMBA，現任永豐紙業公司總經理、宏通數碼科技公司董事長、華磁票券印刷公司董事長、貝爾敦公司董事長，並曾任元太科技（8069）全球營運長、台灣嘉碩科技公司執行總經理、摩托羅拉總經理等高科技產業職務。將借重其深厚的電子產業、紙業、包材數位化經驗，推動永豐餘工紙業務發展。

永豐餘工紙表示，工紙未來發展以四大方向為主，包括客戶需求將以系統化、數位科技，強化訂單管理並發展電子商務。另為滿足客戶多元服務的需求，將擴展上下游網絡策略關係以提升服務效率與產品廣度。在生產製程上，將不斷精進，持續推動製程標準化、設備自動化以提升品質、降減成本。而供應鏈管理方面，要以數位化系統，強化國內外供應鏈管理的效率、成本以及品質。在永豐餘的核心理念循環經濟方面，將在既有的領先基礎上落實全循環經濟商業模式。

永豐餘 工紙

延伸閱讀

高職推創意課程！紙版卡丁車設計競速大賽要堅固又能跑

造紙股漲價 題材火熱

漿價飆、衛生紙喊漲 造紙類股指數飆26年新高

永豐餘歡慶70歲生日 起家厝永續轉型

相關新聞

順天堂獨子許照信不接班的智慧！老牌企業用去家族化走向百年基業

即使順天歸鄉展風光開幕，但慨然裸捐藏品的創辦人許家與順天堂藥廠仍堅持隱身幕後，專注精進科學中藥本業，繼續往百年基業邁進。

長榮法說 總經理謝惠全看好全球大塞港推升運價上揚

長榮（2603）今（1）日舉行法說會，總經理謝惠全強調，全球塞港問題無解，今年碼頭擁擠的情況還會發生，塞港影響的供給減少...

真的嗎？ 新竹縣去年Q4全台唯一買房變輕鬆

內政部公布去年第4季各縣市房價負擔能力調查，各地買房壓力大多上升，但新竹縣例外，不僅房貸負擔率較上季、去年同期均下降，房...

乖乖進軍瓶裝水市場 搶百億商機

乖乖不光搶零食生意，現在更要進軍瓶裝水市場。三地集團旗下北基加油站看準台灣瓶裝水百億商機，及迎接瓶裝水即將到來的需求旺季...

55688代駕宣布 台中全新服務費率啟動

為支持「酒駕零容忍」全民共識加速推動，台灣大車隊（2640）集團旗下「55688代駕」正式宣布今年4月1日起，台中地區推...

官方數據出爐 業者：新一波打炒房可能很快會來

桃園、台中、台南、高雄四都今（1)日公布今年3月買賣移轉棟數，跟去年同期相比都有8%以上的成長，其中高雄市年增19%最多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。