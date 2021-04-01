東華停產亞克力棉 高達9成營收受影響

紡織廠東華（1418）因主業亞克力棉長期面臨大陸同業低價競爭，已經連續十年本業虧損，最近情況更是惡化，去年新冠肺炎疫情衝擊需求，最近上游原料成本壓力加劇，在「對於未來市場無法樂觀」的情況下，東華今天（1日）召開重大訊息說明記者會，忍痛宣布將停止亞克力棉生產，公司高達九成的營收將受到影響。

東華主管表示，去年新冠肺炎大流行，造成全球貨運流通及商務往來中斷，客戶受疫情影響調降開工率，亞克力纖維市場需求停滯。

而在原料端，AN（丙烯腈）是亞克力棉最重要的原料，惟後疫情時代帶動居家辦公風潮吹起，廣泛應用在家電與電子產品的ABS樹脂需求激增，由於AN也是ABS的主要原料，這推升AN價格大漲。對於東華而言，這等於原料成本增加，但亞克力棉在市況不佳的情況下，售價無法調整以轉嫁成本，公司產品利差遭到嚴重壓縮，形成「銷售越多，虧損越大」的情況。

由於亞克力棉市場長期面臨大陸同業低價競爭，本來經營就非常辛苦，東華已經連續十年本業虧損，這期間還經歷了兩次減資，眼看近來市場情況惡化，而且無法對於未來市場樂觀，公司只能變通求存，減少營業損失，昨天董事會決定調整經營策略，將亞克力棉生產線停止生產，縮減人力及減少各項支出，只維持部分加工棉條生產。如此一來，東華高達九成的營收將受到影響。接下來，東華將依法辦理員工資遣等事宜，並進行轉型及組織改造。

東華去年營收僅1億元，較前年的2.11億元慘遭腰斬；稅後虧損2.28億元，也比前年虧損再擴大6.5%，換算每股淨損4.2元。