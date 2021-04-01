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打炒房政策打壓329檔期 專家：新建案市場僵局恐來臨

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，3月分數來到37.7分，較1月增加4分，分數中止連三個月下滑，對應燈號則維持黃藍燈，已連續十三個月亮出黃藍燈。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋供給量、報廣量等三項分數上升，議價率、來人與成交組數等三項分數持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，近來政府各部會頻頻打房，建商無福「銷售」，新建案市場慘淪重災區，尤其來人與成交組數未能進一步成長，反映出市場籠罩在擔憂與觀望的氛圍當中，市況「旺季不旺」。

3月正值房市329檔推案旺季，預售屋推案大舉放量、一口氣衝逾至8百多億元，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-松山「衍見築」、士林「僑駿ONARI」、南港「日出」與「德杰羽森」、新北市-汐止「聯合科技大樓」B棟、新店「漢皇吾岳」、「宏普Garden Park」和「湯泉美景」、三重「國泰和河」、「元信國翠」、新莊「國鉅富」、五股「山水城州」、蘆洲「洋溢綠境」、桃園市-中壢「中悅ITC國際商貿中心」及「威均園舞曲」、桃園「德億樂」、八德「元臺謙」、大園「京懋敦和」、新竹市-竹北「極至惠友」與「昌益馥邸」。

3月新釋出的成屋案並不如預期多，僅約有3百多戶，大部份是小型新成屋案，單一案量逾15億元以上的指標案只有台北市-文山「景美聯山」。

何世昌認為，如果政策面持續打壓，預料新建案成交量可能不易放大，但因建商被土地、營造成本卡死，恐怕也沒有多少降價的空間，接下來新建案房價也難以下跌，房市恐怕會進入低量價漲的僵局當中。

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