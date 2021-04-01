第三波預售屋大稽查 26建案共25件不合格

內政部今（1）日公布第三波預售屋聯合稽查結果，在本次抽查的26個預售屋建案中，查獲其中25案都在一項或多項缺失，主要違規項目包括買賣契約不合格、樣品屋不合格、代銷業者違規等。

內政部去年底已經率先發動二波預售屋聯合稽查，最近完成的第三波稽查，則是在今年3月26日進行，稽查範圍含蓋九個縣市，包括新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣、嘉義縣、新竹縣及新竹市等，總共稽查26個預售屋建案

內政部表示，本次聯合稽查發現，買賣契約不符合規定者共16案、樣品屋或銷售中心未取得建築許可或核准使用，有13案，另還有不少代銷業者違規的情形，像是簽章不確實、廣告內容未註明代銷業名稱等，代銷業違規情形共14案，依《不動產經紀業管理條例》規定，最高可能將裁罰30萬元。

買賣契約的缺失部分，內政部指出，常見缺失包括交屋保留款低於房地總價5%、保固期間未從交屋日起算、停車位未列明高度及面積、各項面積誤差找補未明確記載等情形，以及水電及瓦斯內管線費用，未約定由賣方負擔。

內政部表示，還有部分建案正釐清相關事證中，後續將由權責機關依法查處及裁罰，依現行規定，不少違規業者尚有限期改正的機會，但在實價登錄新制實施後，業者使用的契約如不符規定，將按戶（棟）直接處罰最高30萬元，呼籲業者務必留意《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》當中的相關規定。