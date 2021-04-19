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報稅季即將開跑！花旗首創推「五月繳稅 四月起超前回饋」

聯合線上 / 羅嘉嘉

五月報稅季即將來到！每年一到這時候，許多民眾就「憂頭結面」，擔心荷包會大失血，因此，全台活卡率最高、深受客戶信賴的花旗銀行，領先業界，率先開出2021全台綜所稅優惠第一槍！延續新冠疫情超前部署，先發制疫的精神，花旗銀行祭出「超前回饋」，要用實際優惠點亮納稅人的「藍色五月天」。

▲花旗銀行領先業界，率先開出2021全台綜所稅優惠第一槍！ 圖／shutterstock 提供
▲花旗銀行領先業界，率先開出2021全台綜所稅優惠第一槍！ 圖／shutterstock 提供

花旗銀行與卡友共感大環境艱辛，史無前例推出業界首創「五月繳稅，四月起超前回饋」活動，卡友自即日起至5月31日上《繳稅月•回饋季》活動網站登錄，並使用花旗銀行信用卡繳納綜所稅，納稅金額達5千元以上，即可享繳稅金額0.5%刷卡金回饋，最高回饋1千元，讓卡友執行這項國民義務時更減壓！此外，繳稅金額超過100萬還可享有高級住宿券加碼回饋，讓卡友也可以開心度假去！

▲花旗銀行首推「五月繳稅，四月起超前回饋」機制，讓卡友繳稅更減壓。 圖／shutterstock 提供
▲花旗銀行首推「五月繳稅，四月起超前回饋」機制，讓卡友繳稅更減壓。 圖／shutterstock 提供

除此之外，凡於活動期限上網登錄並使用花旗銀行信用卡繳綜所稅者，不限繳費金額，每月消費金額達到2萬以上，即可從登錄當月開始計算，月月享消費金額(不含繳稅金額)2%回饋，最高可獲得價值$400元百貨電子禮券回饋 (每月限額1萬名)，活動將持續至6月30日。也就是說，卡友只要於4月份登錄，5月使用花旗銀行信用卡繳稅，且4-6月每月消費金額達2萬以上，就可以獲得4到6月累計3個月的消費回饋，最高可拿到$1,200百貨電子禮券。再加上刷花旗卡繳綜所稅的0.5%刷卡金回饋，總共可獲得最高價值$2,200元優惠，讓卡友聰明繳稅，輕鬆當「省長」！

▲卡友上活動網站登錄並使用花旗銀行信用卡繳稅，最高可獲得價值$2,200元回饋。 圖／shutterstock 提供
▲卡友上活動網站登錄並使用花旗銀行信用卡繳稅，最高可獲得價值$2,200元回饋。 圖／shutterstock 提供

針對行動超前的卡友，花旗銀行還加碼「超級早早鳥優惠」，登錄活動且前1千名持花旗卡繳稅的卡友，除了獲得刷卡金回饋和百貨電子禮券回饋，還可享價值千元好禮，讓早鳥卡友拿好拿滿，把好康通通放進口袋，為報稅增添一份暖心小確幸。

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謹慎理財、信用至上

花旗信用卡循環利率：6.88%~15%利率基準日為104年9月1日；預借現金手續費：預借現金金額乘以3.5%加上新臺幣100元，其他費用請上花旗網站 www.citibank.com.tw 查詢。

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