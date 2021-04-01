亞泥中國停牌引揣測 母公司：不影響營運

亞泥（1102）綜合持股高達72%的重要子公司亞泥中國，今（1）日在香港交易所股票暫停交易，引發市場揣測。對此，亞泥主管澄清說明，這主要是亞泥中國去年財報審核，會計師對其中一個項目有不同意見，導致亞泥中國財報未能如期在3月底前簽核公布，公司主動向港交所申請暫時停牌。他強調，這和亞泥中國營運數字無關，不影響公司營運。

亞泥今天代子公司亞泥中國公告，短暫停止在香港交易所的買賣。亞泥主管補充說明，在香港掛牌的上市公司，原則上3月底要交出去年財報，其中亞泥中國年報有個項目，會計師有不同看法，沒有即時簽核，由於香港不像台灣有會計師簽核保留意見的機制，因此公司主動向港交所申請暫時停牌。

他強調，這在香港算是滿常見的情況，光是以今天為例，港交所大約就有多達56家公司申請暫時停牌。此次亞泥中國財報的爭議項目，與營運數字無關，對於公司營運不會造成影響。

至於停牌時間多久？必須以經審核的去年度財報業績公告為止，以不超過1個月為限。

亞泥中國是亞泥最重要的金雞母，前幾年受惠大陸實施供給側改革及錯峰生產策略奏效，大陸水泥市場大好，推升亞泥營運衝上新高。不過去年受到新冠肺炎疫情影響，亞泥中國去年前三季水泥產品銷量1,953萬噸，年減13.5％；整體營收72.67億元人民幣（約新台幣316億元），年減20.86％；前三季獲利16.27億元人民幣（約新台幣70.7億元），也比前年縮水27.36％。

然而去年第2季開始隨著大陸疫情解封，亞泥中國營運很快回神，尤其大陸政府為了提振經濟加碼各種基礎建設，帶動水泥需求，亞泥中國去年營運倒吃甘蔗，今年持續向好。

母公司亞泥已經公布去年財報，去年稅後純益147.1億元，雖然年減15.7%，但仍維持歷史次高水準，換算每股純益高達4.7元，公司董事會通過每股擬配發現金股息3.55元，對照今天收盤股價47.1元，現金殖利率高達7.53%。