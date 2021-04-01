長榮法說 總經理謝惠全看好全球大塞港推升運價上揚

長榮（2603）今（1）日舉行法說會，總經理謝惠全強調，全球塞港問題無解，今年碼頭擁擠的情況還會發生，塞港影響的供給減少將推升運價上揚。長榮海運「長賜輪」擱淺影響，提單上都有運送人不保證送達時間的說明；另外還有17項的免責條款。

謝惠全認為，也因為這個事件，目前船舶到港的時間太集中，所以歐洲線也出現塞港問題，這個情況會導致缺櫃問題更嚴重；原本遠東-歐洲是6艘船舶組合在服務一個航次，因為塞港的情況下，船舶延長交貨的時間，所以必須改為7艘船來服務一個航次，各航商都這個情況下，全球的運能最少減少14%，成為造成運價推升的主要原因。

經過這次長榮海運「長賜輪」卡運河6天的事件，全世界都認識長榮海運，也知道海運業的重要性，針對此事件，謝惠全也表示，「長賜輪」是長榮海運Time Charter方式向日本船東承租，長榮主要是運送人的角色，但運送人並不保證貨物送達時間，這個也是國際上都這樣運作，所以在客戶的提單上都有運送人不保證送達時間的說明；另還有17頁的免責條款，所以對於長榮海運的的影響不大。

另外，因為卡船事件，長榮也有12艘船舶（含長賜輪）無法通過蘇伊士運河，3艘已繞道航行好望角，另外8艘在原地等待，目前正在等過河，估計會造成5-8天延誤。