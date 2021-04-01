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長榮法說 總經理謝惠全看好全球大塞港推升運價上揚

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
長榮今日舉行法說會，總經理謝惠全認為全球塞港問題無解，今年碼頭擁擠的情況還會發生，塞港影響的供給減少將推升運價上揚。圖／記者黃淑惠攝
長榮今日舉行法說會，總經理謝惠全認為全球塞港問題無解，今年碼頭擁擠的情況還會發生，塞港影響的供給減少將推升運價上揚。圖／記者黃淑惠攝

長榮（2603）今（1）日舉行法說會，總經理謝惠全強調，全球塞港問題無解，今年碼頭擁擠的情況還會發生，塞港影響的供給減少將推升運價上揚。長榮海運「長賜輪」擱淺影響，提單上都有運送人不保證送達時間的說明；另外還有17項的免責條款。

謝惠全認為，也因為這個事件，目前船舶到港的時間太集中，所以歐洲線也出現塞港問題，這個情況會導致缺櫃問題更嚴重；原本遠東-歐洲是6艘船舶組合在服務一個航次，因為塞港的情況下，船舶延長交貨的時間，所以必須改為7艘船來服務一個航次，各航商都這個情況下，全球的運能最少減少14%，成為造成運價推升的主要原因。

經過這次長榮海運「長賜輪」卡運河6天的事件，全世界都認識長榮海運，也知道海運業的重要性，針對此事件，謝惠全也表示，「長賜輪」是長榮海運Time Charter方式向日本船東承租，長榮主要是運送人的角色，但運送人並不保證貨物送達時間，這個也是國際上都這樣運作，所以在客戶的提單上都有運送人不保證送達時間的說明；另還有17頁的免責條款，所以對於長榮海運的的影響不大。

另外，因為卡船事件，長榮也有12艘船舶（含長賜輪）無法通過蘇伊士運河，3艘已繞道航行好望角，另外8艘在原地等待，目前正在等過河，估計會造成5-8天延誤。

展望今年美國線長約簽約概況，謝惠全也表示，經過去年搶櫃、搶艙的風波後，客戶今年都會希望能獲得艙位的保證，所以願意增加簽長約的比重，適度的長約運價調整是有必要的，而且以現在的運價表現，長約會有一個相當比率調幅。

長榮今日舉行法說會，擠進滿滿的法人。圖／記者黃淑惠攝
長榮今日舉行法說會，擠進滿滿的法人。圖／記者黃淑惠攝
長榮海運｢長賜輪」擱淺影響，在法說會前，總經理謝惠全說明提單上都有運送人不保證送達時間的說明；另外還有17項的免責條款。圖／記者黃淑惠攝
長榮海運｢長賜輪」擱淺影響，在法說會前，總經理謝惠全說明提單上都有運送人不保證送達時間的說明；另外還有17項的免責條款。圖／記者黃淑惠攝

長榮海運 法說會

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