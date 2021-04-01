乖乖進軍瓶裝水市場 搶百億商機

乖乖不光搶零食生意，現在更要進軍瓶裝水市場。三地集團旗下北基加油站看準台灣瓶裝水百億商機，及迎接瓶裝水即將到來的需求旺季，攜手集團旗下國民零嘴「乖乖」與台鹽生技合作聯名，獨家推出「乖乖喝水 台鹽小分子海洋活水」搶市。

消費者自4月1日起可在北基加油站全台57個站點以箱購或是會員點數兌換方式，以低於市價的金額（一瓶不到13元）買到該款聯名水。

近來缺水限水而引發的飲水危機，瓶裝水需求日漸上升。北基從兌換贈品排行榜上觀察到，近期瓶裝水有超越面紙需求趨勢，兌換量也比去年同期攀升三成左右。

北基這次透過乖乖與台鹽生技合作，主打「乖乖喝水」形象概念，並以小分子好吸收的健康好水為主要訴求，推出620ml經典小容量瓶身，讓消費者出差或旅遊途中攜帶方便。