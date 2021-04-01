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官方數據出爐 業者：新一波打炒房可能很快會來

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
業者觀察，預期房地合一2.0之後，可能還有其他打房措施。記者游智文／攝影
業者觀察，預期房地合一2.0之後，可能還有其他打房措施。記者游智文／攝影

桃園、台中、台南、高雄四都今（1)日公布今年3月買賣移轉棟數，跟去年同期相比都有8%以上的成長，其中高雄市年增19%最多。

以季度統計，四都今年第1季交易表現不俗，台中市及高雄市分別有20.9%、20.1%的成長。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，雖然去年底打炒房政策陸續上路，但房市熱度不減，缺工、缺料訊息不斷，民眾普遍預期房價修正有限，交易熱區的量體持續擴大。

綜觀四都3月買賣移轉棟數，桃園市4,005棟，年增8.9%，台中市4,226棟，年增10.5%，台南市2,060棟，年增8.3%，高雄市3,682棟，年增19.2%。

在第1季表現上，桃園市11,318棟，年增16.8%，台中市12,630棟，年增20.9%，台南市5,525棟，年增6.0%，高雄市9,626棟，年增20.1%。

郎美囡表示，政府為調控房市熱浪，從央行限貸令到房地合一2.0，市場上雖有緊張氣氛，但像台中具有話題、建設、新案帶動的區域，交易仍舊亮眼，且房地合一新制正式上路前，有疑慮的屋主先求資金落袋為安，買方多少有議價空間，反而提振買氣。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，央行雖然祭出選擇性信用管制，不過利率處於低檔，未受管制的買方不受影響，且自用買盤仍有支撐，加上房地合一上路前的曖昧期，買方把握議價機會，賣方也趁機出脫，應是成交優於去年的重要原因。

郎美囡表示，去年第4季政府宣示打房決心後，連續幾個月的交易量並沒有急凍，反而持續走揚，預期房地合一2.0之後，可能還有其他打房措施，其中吵得沸沸揚揚的囤房稅有機會提高討論度，今年下半年的房市還充滿變數。

房地合一 囤房

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