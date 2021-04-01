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foodpanda推銅板價訂閱制 年底衝百萬訂戶

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
foodpanda正式推出訂閱制「pandapro」，每月49元創業界月費最低價，享滿額無限次免運、獨家驚喜優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda正式推出訂閱制「pandapro」，每月49元創業界月費最低價，享滿額無限次免運、獨家驚喜優惠。圖／foodpanda提供

全台最大即時外送平台foodpanda加入「訂閱制」戰局。foodpanda表示，消費者對於免運優惠相當有感，即日起正式推出全新訂閱制服務「pandapro」，首創業界最低月費、最低使用門檻。初期每月以49元試水溫，預計年底破百萬訂閱用戶。

foodpanda 年初公布 2020 年度消費洞察，發現重度用戶平均每月消費更達65次，對運費優惠也相當注意。初期先以月費99元的對折、也就是每月49元搶市場，提供三大優惠，包含滿額179元享無限次免運、每月5次生鮮雜貨95折優惠券、指定店家驚喜優惠。

foodpanda 資深公共事務經理郭昕宜表示「pandapro」方案，平均每月可幫用戶省下約 317 元，除提供消費者更優惠的方案選擇，更期許能創造良好的購物體驗，並提升消費者黏著度及消費頻率。

根據foodpanda數據觀察發現，平台重度用戶每人平均每月消費金額高達1.4萬元，顯見即時的外送服務需求日趨提升。foodpanda看好訂閱制三大族群，分別是辦公室訂餐團主、小資上班族與核心家庭父母。

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